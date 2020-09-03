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    Bilim insanlarından kritik uyarı: Bering Denizi son 5 bin 500 yılın en düşük seviyesinde

    Bilim insanlarının geçmiş hava durumunu belirlemek için aldığı örnekler, Bering Denizi'nin son 5 bin 500 yılın en düşük buz seviyesine ulaştığını ortaya çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 13:40
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 13:40
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    Bilim insanlarından kritik uyarı: Bering Denizi son 5 bin 500 yılın en düşük seviyesinde

    Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Her ne kadar şu anda dünyanın gündemi koronavirüs olsa da bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

    Yapılan bilimsel bir araştırmaya göre, geçmiş hava durumunu belirlemek için alınan örnekler, Bering Denizi'nin son 5 bin 500 yılın en düşük buz seviyesine ulaştığını ortaya çıkardı.

    DENİZ BUZUNU KAYBEDEBİLİR

    ABD'li uzmanlar, atmosfere salınan insan faaliyetlerinden kaynaklanan Güneş radyasyonu ve sera gazları nedeniyle, Bering Denizi'nin önümüzdeki on yıllarda kış deniz buzunu 'kaçınılmaz olarak' kaybedeceğini söylüyor.

    Bering Denizi buzundaki söz konusu azalmanın, küresel ısınmayla ilişkili yakın zamandan daha yüksek sıcaklıklardan kaynaklandığı belirtiliyor.

    Bilim insanlarından kritik uyarı: Bering Denizi son 5 bin 500 yılın en düşük seviyesinde #1

    İki milyon kilometrekare yüz ölçümüne sahip Bering Denizi, doğusunda ve kuzeydoğusunda Alaska, batısında Sibirya ve Kamçatka Yarımadası, güneyinde Alaska Yarımadası ve Aleut Adaları ile çevrilidir.

    Bilim insanları, buradan çeşitli örnekler alarak geçmiş yıllardaki hava durumu olaylarını tahmin etmeye çalışıyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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