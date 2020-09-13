Bilim insanlarından kritik uyarı: Sıcaklıklar 50 milyon yıldır görülmeyen seviyeye ulaşacak

ABD’li bilim insanları, endüstriyel faaliyetlerle artan sera gazı emisyonları nedeniyle küresel sıcaklıkların 2300 yılında 50 milyon yıldır görülmeyen seviyelere ulaşacağını açıkladı.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Dünya'nın ısınmasının insan da dahil pek çok tür açısından yarattığı tehditlerin yanı sıra, gelecekte tüm dünya tehdit altında kalabilir.

SICAKLIKLAR 50 MİLYON YILDIR GÖRÜLMEYEN SEVİYELERE ÇIKACAK

Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, sera gazı emisyonlarının önemli ölçüde azaltılmaması halinde, küresel sıcaklıklar 2300 yılına kadar 50 milyon yıldır görülmeyen seviyelere ulaşacak.

Çalışmanın ortak yazarlarından Profesör James Zachos'a göre, küresel ısınma nedeniyle artan sıcaklıklar, daha önce tahmin edilenden çok daha yüksek olacak.



Bilim insanları, son 66 milyon yıl boyunca Dünya'nın ikliminde meydana gelen değişiklikleri derledi ve "sera", "sıcak ev", "serin ev" ve "buz ev" olarak adlandırdıkları dört farklı iklim durumunu ortaya çıkardı.

DÜNYA ISINMAYA DEVAM EDİYOR

Araştırmacılar, son üç milyon yıldır Dünya'nın bir "buz evi" (icehouse) durumunda olduğunu açıkladı. Ancak uzmanlar, sera gazı emisyonları ve diğer insan faaliyetlerinin iklimi "sıcak ev" ve "sera" durumuna doğru ittiğini açıkladı.

“Sıcak ev” koşulları; en son 34 milyon yıl önce, ortalama küresel sıcaklıkların bugün olduğundan 9 ila 14 santigrat derece daha yüksek olduğu zamanlarda görülmüştü.



