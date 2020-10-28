Bilim insanlarından küresel ısınma hızlandı uyarısı

Araştırmacılar, küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz durumlar konusunda uyarılarda bulundu.

Almanya'da araştırmacılar, küresel buz erimelerinin süreçlerini modelledi.

Çalışmaya göre, küresel ısınma açık renkli Arktik deniz buzunun erimesi ile hızlandı.

Araştırmacılar, sürecin 'kısır döngü' oluşturduğunu belirterek, durumun ek 0.43 santigrat derece sıcaklık artışına yol açabileceği sonucuna vardı.

SERT HAVA KOŞULLARI, DENİZ SEVİYELERİNİN YÜKSELMESİ...

Sıcaklıktaki olası artışa dikkat çeken bilim insanları, daha sert hava şartlarının oluşacağı, deniz seviyelerinin yükseleceği ve yaban hayatının zarar göreceği konusunda uyardı.

Ekipten Nico Wunderling, "Küresel buz kütleleri küçülürse, bu, Dünya yüzeyine çarpan güneş ışığının ne kadarının uzaya geri yansıdığını değiştirir." dedi.

KUZEY KUTBU'NDAKİ BUZ ÖRTÜSÜNÜN AZALMASINDAKİ TEHLİKE

Wunderling, "Kuzey Kutbu'ndaki buz örtüsünün azalması, daha fazla enerji çeken daha koyu okyanus suyunu açığa çıkarır." bilgisini paylaştı. Bilim insanları bu durumu yüzeylerin yansıtma gücüyle ilişkili olan Albedo etkisiyle açıklıyor.

Gerçek hayattan bir örnek veren Wunderling, "Yazın beyaz veya siyah kıyafetler giymek gibidir. Koyu renk giyersen daha kolay ısınırsın." diye konuştu.

Öte yandan küresel ortalama sıcaklığın halihazırda sanayi öncesi dönemlerden yaklaşık bir derece daha yüksek olduğu kaydedildi.