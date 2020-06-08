Bilim insanlarından Mark Zuckerberg'e uyarı

Mark Zuckerberg tarafından geçmişte ve şu anda fonlanan 140'tan fazla bilim insanı, şirkete bir uyarı mektubu gönderdi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bir polisin, siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olması sonrası kentte başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüşerek giderek büyüdü.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'ın Minneapolis'teki olaylarla ilgili yazdığı, “Yağma başladığında silahların ateşlenmesi de başlar.” mesajıyla ilgili bir eylemde bulunmama kararı almış ve şunları söylemişti:

“Birçok kişinin, başkanın mesajıyla ilgili tutumumuz nedeniyle üzüldüğünün farkındayım. Ancak politikamız, açıkça zarara ya da tehlikeye neden olmadıkça her fikre yer vermek.

Ayrıca bu gönderiyi aynen kullandık, çünkü Ulusal Muhafızlar'ın olaya dahil olması ve hükümetin güç kullanma kararı alıp almadığıyla ilgili insanların bilgi sahibi olmasını istedik.”

ÇALIŞANLARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Twitter'ın, Trump'ın mesajını şiddet içerikli olarak etiketlemesi ve Facebook'un bu mesaj hakkında herhangi bir engelleme kararı almamış olması, şirketin çalışanları tarafından tepkiyle karşılanmış ve CEO Mark Zuckerberg topa tutulmuştu.

ŞİMDİ DE BİLİM İNSANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Mark Zuckerberg tarafından geçmişte ve şu anda fonlanan 140'tan fazla bilim insanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook'u "yanlış bilgi ve tahrik edici açıklamaları" için kullanmasının engellenmesi çağrısı yaptı.

Nobel ödüllü bir bilim insanının da aralarında olduğu araştırmacılar, Facebook CEO'suna geçtiğimiz cumartesi günü bir mektup göndererek, "insanlara zarar veren yanlış bilgi ve tahrik edici açıklamalara karşı daha sıkı politikalar getirmeyi gözden geçirmesi" çağrısı yaptı.

Organizatörlerden Harvard Tıp Okulu profesörü Debora Marks, "Facebook'u gerçeğin ve tarihin doğru tarafında yer almaya çağırıyoruz." dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan CEO Zuckerberg, şirketin “ürünlerini ve politikalarını” yeniden gözden geçirmeyi planladığını açıklamıştı.