Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Fotoğrafı çekilen ilk kara delik dönüyor 2019 yılında fotoğrafı çekilen ilk karadelik olan Messier 87'ye dair yapılan son araştırmalarda, kara deliğin döndüğü ortaya çıktı.

ensonhaber.com

ABD Ulusal Bilim Vakfı, bir kara deliğin çevresini gözlemleyen Event Horizon Teleskobu'nun elde ettiği ilk kara delik fotoğrafını 2019 yılında yayınlamıştı.

55 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 87 galaksisinin ortasında bulunan büyük kütleli kara deliği Event Horizon Teleskobu ile gözlemleyen NASA, elde ettiği yukarıdaki görseli tüm dünya ile paylaşmıştı.

Aynı zamanda bu fotoğraf, tarihin ilk kara delik fotoğrafı olarak kayıtlara geçmişti.

Kara delik dönüyor

2019 yılında fotoğrafı çekilen ilk kara delik olan Messier 87'ye dair yapılan son araştırmalarda, kara deliğin döndüğü ortaya çıktı.

Gök bilimciler, M87'yi çevreleyen 22 yıllık gözlemsel verileri inceledikten sonra galaksinin merkezindeki kara deliğin döndüğünü keşfetti.

Bu 11 yıllık döngünün keşfi, Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi'nin doğruluğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Gök bilimciler M87'nin kara deliğinin ne kadar hızlı döndüğünden ya da kara deliğin üzerindeki birikim diskinin gerçekte ne kadar büyük olduğundan henüz emin değiller

Einstein'a göre kara delikler ışık hızına yakın bir hızla dönüyor. Bunu öğrenmek için önümüzdeki yıllarda kara deliğin daha fazla gözlemi tamamlanacak.

Kara delik nedir

Kara delikler, her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kozmik yapılardır.

Bu delikler, hiçbir ışık yaymadığından kara olarak nitelendirilirler. Bir kara deliği doğrudan gözlemlemek imkânsızdır.

Bilindiği gibi bir nesnenin görülebilmesi için, kendisinden ışık çıkması veya kendisine gelen ışığı yansıtması gerekir; oysa kara delikler çok yakınından geçen ışıkları bile yuttuğundan etrafa asla ışık yaymazlar.

Varlıkları sadece çevrelerinde oluşan çekim kuvvetlerinden anlaşılan bu kozmik yapılar, güçlü bir şekilde X ışını yaymalarıyla bilinirler.