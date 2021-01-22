Bilim muhabiri Peter Brannen: Dinozorlar Ay'a NASA'dan önce ulaştı

Ödüllü bilim muhabiri Peter Brannen'a göre dinozorlar, Ay'a NASA'dan daha önce ayak basmış olabilir.

NASA ve SpaceX gibi şirketler, son yıllarda Ay'a yeniden gidebilmek için çalışmalar yürütüyor ve ciddi paralar harcıyor.

Ay, Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB'nin yarışına sahne olmuş, Ay'a ilk ayak basan insan unvanını 1967'de NASA astronotu Neil Armstrong almıştı.

İLK AYAK BASAN DİNOZORLAR İDDİASI

Ancak ödüllü bilim muhabiri ve popüler bilim yazarı Peter Brannen'a göre, Ay'a ilk ulaşan NASA değil. Brannen, Ay'a ilk basan canlıların dinozorlar olduğunu düşünüyor. Bilim yazarına göre bu canlılar, Dünya'nın uydusuna 66 milyon yıl önce ulaşmış olabilir.

Bu iddia, Brannen'ın 2017'de yayınlanan bir kitabında yer alıyor. Ancak birkaç gün önce spor yazarı Barry Petchesky, Twitter'da bu iddiayı yeniden gündeme getirmesiyle bir anda dikkatleri üzerine çekti.

KANIT YOK

Öte yandan bazı uzmanlara göre, kitaptaki iddiaları destekleyecek herhangi bir bilimsel bir kanıt bulunmuyor.