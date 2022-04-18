Bazı insanlar yetenekli doğar... Tekno 'on' yazı dizimizin bu bölümünde, bilimin bile açıklayamadığı kadar yetenekli olan 10 insana göz atıyoruz.

Tekno 'on' 30. Bölüm - ''Bilimin açıklayamadığı yeteneklere sahip 10 kişi"

İçinde bulunduğumuz dünyadaki birçok şeyi bilim rahatlıkla açıklayabiliyor. Bununla birlikte, günümüzde bile bilimin hala çözemediği ve anlamadığı çeşitli şeyler var.

Bazı insanlar, insanüstü yeteneklere sahip gibi görünüyor. Çünkü bu insanlar, başka kimsenin yapamayacağı şeyleri herhangi bir çalışma yapmadan gerçekleştirebiliyor.

Tekno 'on' yazı dizimizin 30. bölümünde, bilimin açıklayamadığı yetenekleri olan 10 kişiye yakından bakacağız.

1. Hafıza adam: Stephen Wiltshire

Stephen Wiltshire'ın uzmanlığı kentsel manzaralar çizmektir. Ama o bildiğiniz sanatçılardan değil.

Bir keresinde New York üzerinde bir helikopterle yirmi dakika uçan Wiltshire, gördüğü her şeyi yirmi metrelik bir kağıt parçasına çizmeyi başardı, üstelik binalardaki pencere sayısına kadar...

Fotoğrafik bir hafızası olan bu adam, gördüğü her şeyi gerçek hayatta olduğu gibi resme dökebiliyor.

1970'lerde Londra'da büyüyen Wiltshire, başkalarıyla konuşmakta ve ilişki kurmakta zorlanıyordu. Daha sonra ise otizm teşhisi konulduktan sonra çizim yapmaya odaklanan adam, yolda gördüğü otobüsleri ve binaları çizmeye başladı.

Stephen, yaklaşık yedi yaşındayken Londra mimarisini çizmekten büyülendi. Bir yıl sonra, İngiltere Başbakanı'ndan Salisbury Katedrali'ni çizmek için ilk komisyonunu aldı.

Gerçekçi tarzı, en eğitimli sanat eleştirmenleri için bile akıllara durgunluk veriyordu. Şu anda Stephen Wiltshire, İngiltere'deki en ünlü sanatçılardan biri.

2. 48 yıldır uyumayan adam: Thai Ngoc

Bilime göre, ortalama bir insan birkaç günden fazla uykusuz kalamaz. Peki ya 48 yıl? 75 yaşındaki Vietnamlı Thai Ngoc, 48 yıldır uyumadığını iddia ediyor.

Thai Ngoc'un uykusuz hayat hikayesi birkaç kez rapor edildi, Vietnam televizyonu onunla röportaj yaptı ve National Geographic dergisinin bir blogunda adı geçti.

Ngoc, herhangi bir uyku yoksunluğu belirtisi olmadan günlük aktivitelerine devam etmeyi başarıyor, çiftliğinde çok çalışıyor ve hayvanlarına bakıyor. Bilim insanları, hala bu adamın neden uyumadığını açıklayamıyor.

3. Mermiyi ikiye bölen samuray: Isao Machii

Modern samuray savaşçısı Isao Machii, 2011'de Los Angeles'ta bir atış poligonunda yüksek hızlı bir mermiyi kılıçla ikiye bölmeyi başardı. Bu anı yakalamak için, görüntüleri 250 kez yavaşlatan özel bir kamera kullanıldı.

Bilim insanları, Machii'nin iyi görüş ve hareketin ötesinde duyusal bir yeteneğe sahip olduğuna inanıyor. Ancak basit klinik ve laboratuvar testleri bu olağandışı durumu doğrulayamadı. Dünya üzerindeki en hızlı samuray, bilim insanlarının hala kafasını karıştırıyor.

4. Buz adam: Wim Hof

Hollandalı Wim Hof, aşırı sıcaklıklara karşı olağanüstü direnç gösterdiği için birkaç kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Spor ayakkabıları ve şortlarıyla buz dağlarına tırmanan bu sıra dışı adam,çölde 50 derecenin üzerinde yiyecek ve su olmadan koştu ve bunları yaparken yaklaşık 2 saat buzla kaplıydı.

Bu sıcaklıklar, başka herhangi bir insan için öldürücü olabilir. Görünüşe göre Hof, bağışıklık sistemini kontrol ederek vücudunu giderek daha dirençli hale getiriyor.

Bilim insanlarına göre, Hof Metodu olarak bilinen bir dizi aktiviteyi uyguladığı sürece herkes aynı yetenekleri kazanabilir. Araştırmacılar, Hof ve bazı öğrencileri ile süper direnç doğru olup olmadığını belirlemek için birkaç çalışma yürüttü.

5. Yırtıcı hayvanların dostu: Kevin Richardson

Kevin Richardson, kendisini hayvan davranışçısı olarak tanımlıyor. Aslan gibi yırtıcı hayvanlarla çok kolay bir şekilde arkadaşlık kurabilen Richardson, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde vahşi yaşamdan uzakta büyüdü.

Zooloji okumaya karar veren, ancak başlangıçta başarısız olan Richardson, 23 yaşında aslan yavrularıyla çalışmaya başlayan bir fizyolog oldu.

Bu deneyimi ile birlikte, hayvanlarla çalışma tutkusunu geri kazanan Richardson, artık aslanlar, sırtlanlar ve leoparlarla arkadaşlık kurabilen ve onlara her istediğini yaptıran bir televizyon ünlüsü.

6. Gerçek Iron Man: Dean Karnazes

Dean Karnazes, fiziksel dayanıklılık yeteneğine sahip olmasıyla bilim insanlarını şaşırtıyor.

Hiç durmadan 563 kilometre koşmayı başaran Karnazes, 50 günde 50 maratonu tamamladı ve hatta Güney Kutbu'ndaki bir yarışta dondurucu soğukta yarışı bitirdi.

Sıradan insanlar egzersiz yaptığında, vücut glikozu enerjiye dönüştürerek yan ürün olarak laktik asit üretir. Bu kaslarda biriktiğinden, vücudun durması için bir sinyal olarak yorgunluk ve kramplar kaçınılmazdır.

Metabolizma biliminin açıklayamadığı dirençli ve güçlü bir vücudu olan Karnazes, laktik asidi vücudundan hızla atabiliyor ve hayatında hiç kramp yaşamadı.

Zorlu koşullar altında uzun süre fiziksel olarak performans gösterme yeteneği, dünya çapında birçok spor hayranını etkiledi ve bilim insanlarının da dikkatini çekti.

Vücudundaki genetik bir durum nedeniyle ortalama bir insandan daha düşük bir yağ yüzdesine sahip olduğunu bulan bilim insanları, Dean Karnazes'in sanki demirden yapıldığını söylüyor.

7. Süper insan gözü: Veronica Seider

Veronica Seider, bir Alman diş hekimidir. Ama "güçlerinin" dişlerle hiçbir ilgisi yok. Seider, gittiği üniversitedeki bilim insanları onun olağanüstü görüşünü keşfettiğinde yirmili yaşlarının başına kadar yeteneğinin farkında değildi.

Seider, birkaç kilometre uzaklıktaki insanları rahatlıkla görebiliyor ve tanımlayabiliyor. Veronica, insan gözünün kapasitesini yeniden tanımlayan bir görüşe sahiptir. Bazıları yeterince yakın yazıları okumak için gözlerini kıssa da Veronica kilometrelerce öteyi rahatlıkla görebiliyor.

Süper insan yeteneklerine sahip olmasına rağmen, Veronica Batı Almanya'da diş hekimi olma hayalinin peşinden gitti.

Veronica, meslek seçiminin yanı sıra normal bir yaşama sahip ve bu nedenle pek fazla tanınmıyor.

Tüm dünyada şimdiye kadar hiç kimsenin bu kadar şaşırtıcı bir görüşe sahip olduğu bildirilmedi. Bu nedenle, bu bir tür genetik anormallik olarak kabul ediliyor.

8. Elektrik adam: Slavisa Pajkic

Slavisa Pajkic, on yedi yaşındayken inanılmaz yeteneğini keşfetti. O zamandan beri, olağanüstü bir güç gibi görünen şeyleri sergiliyor.

İnsan vücudu, yüksek düzeyde elektrik akımına danayamaz, ancak Slavisa bir istisna gibi görünüyor.

1983'te 20 bin voltluk bir deşarj yaptığında Guinness'e giren elektrikli adam, suyu 1 dakika 37 saniyede 97 dereceye kadar ısıtmayı başardı ve 2003 yılında ikinci kez rekorlar kitabına adını yazdırdı.

Şimdiye kadar, bilim insanları Pajkic'in tüm bunları nasıl yaptığını tam olarak çözemedi.

Slavisa Pajkic, vücuduyla bir ampulü yakabiliyor, sosis pişirebiliyor ve hatta alkole batırılmış yanıcı maddeleri tutuşturabiliyor.

Doktorlar, Slavisa'nın güçlerinin genetik bir kusurdan kaynaklandığını söylüyor. Slavisa Pajkic'in ter ve tükürük bezleri yok.

Bilim insanları; enerjinin vücudundan değil, doğal bir yalıtkan görevi gören derisinin dışından geçtiğinden şüpheleniyor.

9. Acı hissetmeyen adam: Zhao Rui

Zhao Rui, 24 yaşında bir Kung-Fu ustası. Güneybatı Çin'de ünlenen bu adam, herhangi bir acı hissetmiyor.

Zhao, çocukluğundan beri dövüş sanatları öğrenmeye başladı. 16 yaşında Shaolin tapınağına katılmak için kaçtı. İki yıl eğitim gördükten sonra Kung-Fu eğitimine başladı.

Rui, bir keresinde on saniye boyunca şakağına elektrikli bir matkap tuttu ve herhangi bir acı hissetmedi.

Ünlü adamın gösterileri arasında boğazıyla bir demir çubuğu bükmek, keskinleştirilmiş metal okların üzerine yatmak ve başıyla taş kırmak da var.

Bilim insanları, onun neden hiç yaralanmadığını açıklayamasa da Rui, acıyla yüzleşme yeteneğini günlük derin meditasyon uygulamalarına borçlu olduğunu söylüyor.

10. Son zihin bükücü: Uri Geller

Psikokinezi, nesneleri dokunmadan manipüle etme yeteneğine deniyor. Uri Geller isimli bu adam; zihin gücüyle kaşıkları bükebiliyor, nesneleri hareket ettirebiliyor ve görüş alanından gizlenen nesnelerin ayrıntılarını ortaya çıkarabiliyor.

İsrailli medyum, kesinlikle hiçbir kuvvet kullanmadan bir kaşığı yukarı doğru bükebiliyor ve bu yeteneğini ABD Kongre Binası'nı ziyareti sırasında sergilemesiyle biliniyor.

Geller'in yeteneklerinin bilimsel ilkelere dayanan sihir numaraları olduğuna dair bazı spekülasyonlar var. Ancak, beş yaşından beri bu işi yapan adamın sırrı henüz çözülemedi.

Hazırlayan: Muhammet Karal

Kaynaklar: Listverse, DailyMail, Guinness Rekorlar Kitabı, The Wall Street Journal, The Sun

Tekno 'on' yazı dizimizin 30. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.