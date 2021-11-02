Bilimsel araştırma: İnternette tanışan çiftlerin boşanma oranı 6 kat fazla

Yeni bir araştırma, internet üzerinden tanışan çiftlerin boşanma olasılığının, arkadaş ve aile aracılığıyla tanışanlara göre altı kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Son yıllarda internet kullanımının artmasıyla birlikte mobil uygulamalar da hayatımızda önemli bir rol oynuyor.

Uzmanlar, son yıllarda Tinder ve Bumble gibi flört uygulamaları aracılığıyla eşlerini seçen insanların sayısının arttığını söylüyor.

BOŞANMA ORANI 6 KAT DAHA FAZLA

NTV'de yer alan habere göre, İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, internet üzerinden tanışan çiftlerin boşanma oranlarının, üniversitede veya arkadaş ve aile aracılığıyla tanışanlara göre evliliğin ilk yıllarında altı kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Bununla birlikte, çalışmaya göre boşanma oranlarındaki farklılık 10 yıllık evliliğe kadar devam ediyor. Eşleriyle internet üzerinden tanışanların yüzde 17'si yedi yıl sonra boşanırken, karşılıklı bağlantılar yoluyla tanışan çiftlerin yüzde 10'u boşandı.

"SONUÇLAR RAHATSIZ EDİCİ"

Araştırmayı yapan Marriage Foundation’un araştırma direktörü Harry Benson, bulguların rahatsız edici olduğunu söyledi. Benson, “Çalışmamızın bulguları, evliliğin ilk yıllarında, bu şekilde tanışan çiftlerin, arkadaş, aile veya komşuları aracılığıyla tanışanlara kıyasla, karşılaştıkları tüm zorluklarla başa çıkmak için yeterli sosyal sermayeye veya çevrelerindeki yakın destek ağlarına sahip olmayabileceğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Anketi yürüten pazar araştırması danışmanı Savanta Comres ise internet üzerinden tanışan çiftlerin; karşılıklı bağlantıların olmayışı, birbirleri hakkında bilgi toplamayı zorlaştırdığı için halihazırda iki yabancı olarak evlendiklerini söyledi.

Benson, "Bulgularımız hiçbir şekilde çevrim içi evliliği baltalamıyor ve kötülemiyor. Ancak güvenilir kaynakların ve sosyal desteğin daha az bulunduğu göreceli bir yabancıyı tanımanın risklerini ve zorluklarını vurguluyor." dedi.