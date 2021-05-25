Bilinen en eski sarmal galaksi keşfedildi

ALMA radyo teleskobuyla elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, bilinen en eski sarmal galaksiyi keşfettiklerini duyurdu.

Galaksi veya gökada; kütleçekimi kuvvetiyle birbirine bağlı yıldızlar, yıldızlararası gaz, toz ve plazmadan oluşan sistemlere deniyor.

Galaksiler; Sarmal, Eliptik ve Şekilsiz olmak üzere üç gruba ayrılıyor. Sarmal galaksiler, genellikle denizanası şekilleriyle dikkat çekerler. Bu galaksilerde yaşlı yıldız sayısı oldukça azdır. Örneğin içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisini buna örnek verebiliriz.

BİLİNEN EN ESKİ SARMAL GALAKSİ KEŞFEDİLDİ

Şili'deki Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array - ALMA) radyo teleskobuyla elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, bilinen en eski sarmal galaksiyi tespit etti. BRI 1335-0417 adı verilen galaksinin 12,4 milyar yaşında olduğu öğrenildi.

(BRI 1335-0417)

En eski sarmal galaksi unvanı, 2019'da yine ALMA'yle tespit edilen ve Büyük Patlama'dan 2,5 milyar yıl sonra oluşan bir galaksiye aitti. Şimdiyse BRI 1335-0417'nin, Büyük Patlama'dan 1,4 milyar yıl sonra oluştuğu belirtildi.

Öte yandan, şu anda galaksi oluşumunun Büyük Patlama'dan 3,3 milyar yıl sonra, yani evrendeki yıldızların çoğunun ortaya çıktığı zamanda zirveye ulaştığı kabul ediliyor.

Araştırma ekibi, BRI 1335-0417'nin muhtemelen daha küçük bir galaksiyle etkileşim sonucunda ortaya çıktığına inanıyor. Çünkü BRI 1335-0417'nin dış kısmındaki gazın kütleçekimsel açıdan dengesiz olduğu tespit edildi.

100 MİLYARDAN FAZLA GALAKSİ VAR

Gözlemlenebilir evrende 100 milyardan fazla galaksi olduğu tahmin ediliyor. Bu galaksilerin çoğu, kütle çekimi sayesinde birbirlerine bağlı "kümeler" adı verilen toplulukları oluşturuyor. Bu kümelerden yine aynı şekilde birbirine bağlı "süper kümeler" meydana geliyor.



