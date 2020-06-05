Bilişim Vadisi'nden yeni oyun geliştirme kampı

Bilişim Vadisi, genç oyun geliştiricilerini dijital ortamda gerçekleştirilecek "United Game Jam" etkinliğinde bir araya getirecek.

Son yıllarda oldukça büyüyen oyun sektörü, her geçen gün dev yatırımlar almaya devam ediyor. Bu nedenle şimdiden oyun geliştirme projelerine yapılacak destekler oldukça önemli.

Bilişim Vadisi, genç oyun geliştiricilerini dijital ortamda gerçekleştirilecek "United Game Jam" etkinliğinde bir araya getirecek.

Etkinliğe katılacak oyun meraklıları ve yazılımcılar, 48 saat boyunca çeşitli eğitimler alacak. Katılımcılar arasından kurulacak takımlar, en iyi oyunu geliştirmek için kıyasıya bir mücadele gösterecek.

BUGÜN BAŞLIYOR

Türkiye'nin saygın oyun geliştirme firmalarından ve akademinin ilgili bölümlerinden uzman mentörlerin destekçi olacağı etkinlik 5 Haziran'da (bugün) başlayacak ve 7 Haziran'da sona erecek.

Oyun geliştiricilerin yanı sıra yatırımcıların da yakından takip edeceği etkinlik kapsamında başarılı bulunan oyun geliştiricilere Bilişim Vadisi çatısı altında çalışmalarını sürdürme imkanı sağlanacak.

Ayrıca Bilişim Vadisi yetkilileri, başarılı oyunları ulusal ve uluslararası yatırımcı ağlarıyla buluşturma şansı da sunacak.

DAHA ÖNCEKİ KAMPLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin katıldığı ve yoğun ilgi gören kamplarda çok sayıda oyun ortaya çıktı ve bu oyunları geliştiren ekipler arasından 4 şirket kuruldu.

Oyun geliştirme amaçlı etkinlikler Game Jam'ler dünyada ve Türkiye'de düzenleniyor.