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    Bill Gates, 48 yıl önceki CV'sini paylaştı

    Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 1974 yılında hazırladığı 48 yıllık CV'sini sosyal medya üzerinden yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 12:34
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    Bill Gates, 48 yıl önceki CV'sini paylaştı

    Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, 1974 yılında hazırladığı 48 yıllık CV'sini LinkedIn hesabı üzerinden paylaştı.

    Yaptığı paylaşımda Gates, "İster yeni mezun olun, ister üniversiteyi terk etmiş olun, özgeçmişinizin 48 yıl önce benimkinden çok daha iyi göründüğüne eminim." ifadelerini kullandı.

    Gates'in özgeçmişinde neler var

    Tek sayfalık özgeçmiş, Gates tarafından Harvard'daki ilk yılında oluşturuldu. Belge aynı zamanda Gates'in üniversitede aldığı Veri Tabanı Yönetimi, İşletim Sistemleri Yapısı, Derleyici Yapısı ve Bilgisayar Grafikleri gibi dersleri de içeriyor. Daha sonra Gates, Microsoft'u kurmak için Harvard'dan ayrıldı.

    Öte yandan, birçok sosyal medya kullanıcısı böylesine eski bir özgeçmişi görünce, gönderi kısa sürede viral oldu.

    Birçok kullanıcı, başkalarını motive etmek için özgeçmişini yayınladığı için Gates'i övdü. Bazıları ise, Microsoft kurucu ortağının kilosu ve boyu gibi kişisel bilgilerini CV'sine dahil ettiğini görünce şaşırdı.

    bill gates cv

    Harvard'da henüz birinci sınıf öğrencisi olan Gates, CV'sinde aylık gelirinin 12 bin dolar olduğunu belirtiyor.

    Gates'in özgeçmişi, bir daktiloda yazılmış gibi görünüyor. Ayrıca Harvard'da olmadığı zamanlarda ailesiyle birlikte yaşadığı ev adresi de CV'de yer alıyor.

    bill gates


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