Bill Gates, Güneş'i karartma projelerini finanse ediyor

Milyarder iş insanı Bill Gates'in, gezegeni soğutmak için jeomühendislik teknolojilerine yönelik araştırmaları finanse ettiği belirtiliyor.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Hem artan dünya nüfusu hem de iklim değişikliklerine bağlı artan sıcaklar, içilebilir suya erişimi gün geçtikçe zorlaştırıyor.

2050 yılına kadar suya olan talebin yüzde 55 artış göstermesi bekleniyor. Dünyada, başta Güney Afrika olmak üzere tüm ülkeler, su tüketimini azaltmak ile ilgili tedbirlerini hızla artırmak zorunda.

GÜNEŞ'İ KARARTMA PROJESİ

Küçük parçacıkların üst atmosfere gönderilmesi, Güneş ışığını yansıtmayı ve gezegenin yüzeyinin daha az ısınmasını sağlayabilir.

Araştırmacılara göre bu durum, potansiyel olarak iklim değişikliğinin etkilerini geciktirebilir ve Güney Afrika, Cape Town gibi yerlerde kuraklıkları hafifletebilir.

BILL GATES, PROJEYİ FİNANSE EDİYOR

Yakın zamanda, herkesin yapay sığır eti yemesi ve Bitcoin kullanmayı bırakması gerektiğini savunan Bill Gates’in, küresel ısınmanın etkisini azaltmak veya geciktirmek için Güneş’i karartmakla ilgilendiği ve projeye para aktardığı belirtiliyor.

Stratosferik Kontrollü Pertürbasyon Deneyi (SCoPEx) isimli bu projede, Güneş ışığını uzaya geri yansıtmak için gökyüzüne özel bir kalsiyum tozu püskürtülecek.

SCoPEx projesi, Güneş’ten koruyan tozun uygulanabilir olup olmayacağını test etmek için gökyüzüne 12 mil yükseklikte bir hava balonu fırlatarak haziran ayında başlayacak.

Bazı bilim insanları ise, tozun ozon tabakasını genişletmede etkili olabileceğini söylüyor.