Bill Gates: Koronavirüs salgınında benim parmağım yok

Bill Gates, koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için kendisinin yaydığını iddia eden komplo teorilerine yanıt verdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle binlerce insan yaşamını yitirdi. Peki bu ölümcün virüsün asıl kaynağı neydi?

İşte bu sorunun cevabı henüz bilinmiyor. Birçok insan, koronavirüsün Vuhan kentindeki bir deniz ürünleri pazarından ortaya çıktığını düşünüyor. Ancak bazı komplo teorisyenleri de salgından Bill Gates'i sorumlu tutuyor.

ABD Başkanı Trump’ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone, katıldığı bir programda, koronavirüs salgınının yaratılmasında Bill Gates’in parmağı olabileceğini iddia etmişti.

BILL GATES İDDİALAR HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Bill ve Melinda Gates Vakfı ile beraber koronavirüs ile mücadelede 300 milyon doların üzerinde CBS'te yayınlanan programda söz konusu iddialar hakkında konuşan Gates "Bu iddialar nasıl ve ne zaman ortaya çıktı gerçekten bilmiyorum." dedi.

"İNSANLARA MİKROÇİP YERLEŞTİRMEK GİBİ BİR HEDEFİMİZ YOK"

Eşi ile birlikte kurdukları vakfın aşı çalışmalarının insanlara mikroçipler yerleştirmek gibi bir hedefinin olmadığının altını çizen Gates, iddiaları yalanladı.

Virüsün ABD'de hızla yayılmasının nedenlerinden bir tanesinin sosyal medyadaki sahte bilgi olduğunun altını çizen Gates, Facebook ve benzeri platformların koronavirüs hakkında yanlış bilgiyle mücadelede etkisiz kaldığını dile getirmişti.