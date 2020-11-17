Bill Gates, maske takmayanları nüdistlere benzetti

Milyarder iş adamı Gates, salgın döneminde maske kullanmayanlara tepki gösterdi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Sağlık uzmanları, koronavirüsten korunmak için maske kullanmanın hayati öneme sahip olduğunu söylüyor.

Maske kullanımının olduğu yerlerde vakaların daha az görüldüğünü aktaran Business Insider'ın haberine göre, tüm Amerikalıların maske kullanması halinde salgın kaynaklı ölümlerin mart ayına kadar 63 bin daha az kaydedileceği belirtildi.

MASKESİZ DOLAŞANLARA İLGİNÇ BENZETME

Haberde, konuyla ilgili Gates'in "Birinin maske takmaya direnmesi fikri tuhafıma gidiyor. Bu ne böyle, nüdistler (çıplaklık yanlıları) gibi." görüşüne yer verildi.

PANTOLON ÖRNEĞİYLE ELEŞTİRDİ

Gates, "Sizden pantolon giymenizi istiyoruz. Hiçbir Amerikalı bunun korkunç bir şey olduğunu söylemiyor." sözleriyle maske takmayanlara tepki gösterdi.

70 MİLYON DOLAR DESTEK

Bill Gates ve eşinin vakfı olan Bill & Melinda Gates Vakfı, koronavirüse karşı geliştirilecek aşıya "herkesin eşit erişimini sağlamak" amacıyla 70 milyon dolar ek fon sağlama kararı almıştı.