Bill Gates ve Jeff Bezos, Elon Musk'ın beyin çipine rakip oluyor

Bill Gates ve Jeff Bezos, Elon Musk'ın beyin çipine rakip oluyor

Jeff Bezos ve Bill Gates, beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren Synchron'a yatırım yaptı.

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

Jeff Bezos ve Bill Gates'ten beyin çipi hamlesi

Bill Gates ve Jeff Bezos, Elon Musk'ın beyin çipine rakip oluyor. Ünlü milyarderler, beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren Synchron'a yatırım yaptı.

Avustralyalı Dr. Tom Oxley tarafından kurulan Synchron, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) geliştirme üzerine çalışmalar yürütüyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Bezos Expeditions şirketi üzerinden, Bill Gates ise Gates Frontier aracılığıyla şirkete yatırım yaptı. 2012'den bu yana şirkete yapılan toplam yatırım 145 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Synchron, felçli hastalar için tasarlanmış ve açık beyin ameliyatına ihtiyaç duymadan beyne yerleştirilebilen Switch isimli bir cihaz geliştiriyor.

Söz konusu beyin çipi, nörolojik rahatsızlıklar yaşayan kişilerin bilgisayar imlecini zihinleriyle kontrol etmelerini sağlayacak.

Neuralink'ten daha ileride

Bazı uzmanlar, şirketin beyin çipi geliştirme konusunda Neuralink'ten daha önde olduğunu söylüyor. Ayrıca Synchron, geliştirdiği çipi şimdiye kadar iki insanda denedi.

Elon Musk'ın şirketi Neuralink ise insan denemelerine yakında başlayacağını açıklamıştı.



