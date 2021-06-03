Bill Gates ve Warren Buffett, yeni tür nükleer reaktör inşa edecek

Bill Gates ve Warren Buffett, yeni tür nükleer reaktör inşa edecek

Gates, projenin enerji sektörü için oyunun kurallarını değiştireceğini söyledi. Nükleer reaktör tesisinin maliyetinin 1 milyar doları bulacağı belirtiliyor.

Milyarder arkadaşlar Bill Gates ve Warren Buffett tarafından yönetilen enerji şirketleri, eski bir kömür santralinin sahasında ilk Natriyum nükleer reaktör projesini başlatmak için harekete geçti.

Gates tarafından yaklaşık 15 yıl önce kurulan TerraPower ve Warren Buffett'in Berkshire Hathaway şirketine ait olan enerji şirketi PacifiCorp'tan yapılan açıklamada, Natriyum reaktörü gösteri tesisinin tam yerinin yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

"OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK"

Geleneksel reaktörlerden farklı yakıtlarla çalışan küçük gelişmiş reaktörler, kritik karbon içermeyen teknoloji olarak kabul ediliyor.

ABD'nin Wyoming eyaletinde hayata geçirilecek proje için konuşan Gates, "Natriyum'un enerji sektörü için oyunun kurallarını değiştireceğini düşünüyoruz." dedi.

MALİYETİ 1 MİLYAR DOLAR

Projeyi destekleyen Wyoming Valisi Mark Gordon, "Bu, karbon negatif olmak için en hızlı ve en net rotamız." ifadesini kullandı.

Wyoming, ABD'nin en büyük kömür üreticisi durumundaki eyaleti konumunda bulunuyor.

Nükleer reaktör projesi, erimiş tuz bazlı enerji depolamalı 345 megavatlık sodyum soğutmalı hızlı reaktöre sahip. Bu da en yüksek güç talebi sırasında sistemin güç çıkışını 500 megavata kadar yükseltebiliyor.

GATES'İN ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

TerraPower'dan geçen yıl yapılan açıklamada, tesislerin maliyetinin yaklaşık 1 milyar dolara olacağını bildirildi.

Geçen yılın sonlarında ABD Enerji Bakanlığı, Natriyum teknolojisi için TerraPower'a 80 milyon dolarlık finansman sağladı. Bakanlık, önümüzdeki yıllarda ek fon sağlanacağının sözünü vermişti.

TerraPower'ın başkanı ve CEO'su Chris Levesque, tesisin inşasının yaklaşık 7 yıl süreceğini söyledi. "2030'larda bu tür temiz enerjiye ihtiyacımız var." diye konuştu.

GELİŞMİŞ NÜKLEER REAKTÖR UYARISI

Nükleer enerji uzmanları, gelişmiş reaktörlerin geleneksel olanlardan daha yüksek risklere sahip olabileceği konusunda uyarıyor.

Birçok gelişmiş reaktör için yakıtın geleneksel yakıttan çok daha yüksek oranda zenginleştirilmesinin gerekeceği belirtiliyor. Bunun da yakıt tedarik zincirinin ham nükleer silah elde etmek isteyen militanlar için çekici hedef haline gelebileceğine dikkat çekiliyor.

TerraPower CEO'su Levesque, santrallerin nükleer atıkları genel olarak azalttığı için nükleer silahların yayılması riskini de azaltacağını sözlerine ekledi.