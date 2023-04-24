Bill Gates: Yapay zeka çocuklara okumayı öğretecek Bill Gates, yapay zeka sohbet botlarının önümüzdeki bir buçuk yıl içinde çocuklara okumayı öğreteceklerine inanıyor.

ensonhaber.com

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, son dönemlerde oldukça popüler hale gelen yapay zeka teknolojileri hakkında konuştu.

Daha önce, yapay zekanın (AI) geliştirilmesinin son yılların en önemli teknolojik ilerlemesi olduğunu söyleyen Gates, şimdi de sohbet robotları hakkında açıklama yaptı.

Çocuklara okumayı öğretecek

Bill Gates, yapay zeka tabanlı sohbet botlarının önümüzdeki 18 ay içinde çocukların eğitiminde önemli bir rol oynayacağını söylüyor.

Gates'e göre, ChatGPT ve Google Bard gibi hizmetler, yakında öğretmenlerle eşit seviyede okuma ve yazma öğretebilecek.

Bill Gates, bu tür hizmetlerin gerçek bir öğretmenin yerini tamamen almadan önce, öğrencileri motive etmek için insan dilini daha iyi anlamaları ve yeniden üretmeleri gerektiğini söylüyor.

Sohbet robotlarının matematikten önce okuma ve yazmada başarılı olacağı fikri biraz şaşırtıcı olabilir: Cebir ve matematik genellikle yapay zeka teknolojisini geliştirmek için kullanılır.

Ancak uzmanlar, büyük veri kümeleri üzerinde eğitilen sohbet robotlarının genellikle matematiksel hesaplamalarda sorun yaşadığını belirtiyor.

Yapay zeka sohbet botunun üzerinde eğitildiği veri kümelerinde zaten çözülmüş bir matematik denklemi varsa, size yanıtı sağlayabilir. Ancak yapay zekanın kendi çözümünü hesaplaması çok farklı bir durum.

Gates, teknolojinin muhtemelen iki yıl içinde gelişeceğini ve kendi hesaplamalarını yapabileceğini düşünüyor.