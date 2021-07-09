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    Bill Gates'in, ayrıldığı eşini yardım vakfından kovacağı iddia edildi

    ABD basınında yer alan haberlere göre Bill Gates, ayrılma kararı aldığı eşi Melinda Gates'i yardım vakfından kovacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2021 - 13:03
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    Bill Gates'in, ayrıldığı eşini yardım vakfından kovacağı iddia edildi

    2000 yılında Bill Gates ve Melinda Gates tarafından kurulan ve sıtma, açlık gibi küresel sorunları çözmeyi amaçlayan "Bill ve Melinda Gates Vakfı", son zamanlarda sağlık alanına yaptığı bağışlarla ön plana çıkıyor.

    Kamuoyu nezdinde “örnek çift” olarak gösterilen Melinda-Bill Gates çiftinin anlaşamadığı ve 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

    Çiftin boşanma süreci ve mal varlıklarını ayırma çabaları devam ederken, yeni bir iddia ortaya atıldı.

    GATES, MELINDA'YI VAKIFTAN KOVABİLİR

    ABD basını, boşanma haberinden sonra "Bill ve Melinda Gates Vakfı" isimli yardım kuruluşunun yine çift tarafından yönetileceğini yazmıştı.

    Ancak basındaki bazı kaynaklar çiftin arasının kötü olduğunu ve ikilinin anlaşamaması durumunda Bill Gates’in, Melinda Gates’i iki yıl içerisinde dernek yönetiminden kovabileceğini söylüyor.

    Bu durumda Melinda Gates’in kendi yardım kuruluşunu kuracağını yazan ABD basını, derneğin yönetim kuruluna yeni üyeler katılabileceğini aktardı.

    bill gates melinda gates

    GATES HAKKINDA İDDİALAR

    Eşi Melinda Gates'le boşanma kararını açıkladığından beri Microsoft'un kurucusu Bill Gates hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

    Bir zamanlar örnek gösterilen iş insanlarından biri olan Gates'in çalışanları, onu "kadın avcısı ve zorba" olarak nitelendirmiş ve birçok kadın çalışana yemek teklifinde bulunduğunu iddia etmişlerdi.

    Bill Gates'in sözcüsü ise iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve Gates'le ilgili olmayan insanların kaynak olarak konuşmaya başladığını söylemişti.

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