Bill Gates'in babası William Henry Gates II yaşamını yitirdi

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in babası William Henry Gates II, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Microsoft'un kurucusu olarak tanınan ve son zamanlarda koronavirüsten dolayı sık sık gündeme gelen Bill Gates, acı bir haber aldı.

Bill Gates'in babası avukat William Henry Gates II, 94 yaşında Alzheimer hastalığından hayatını kaybetti.

94 yaşındaki Bill Gates'in babasının, ABD’nin Washington eyaletinde bulunan yazlık evinde, geçtiğimiz pazartesi günü Alzheimer hastalığından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

"BABAM ÇOK İNSANI ETKİLEDİ"

Bill Gates, babasının vefatının ardından, “Babamın dirayeti, cömertliği, empatisi ve tevazu hali dünya genelinde birçok insanı etkilemiştir.” sözlerini kullandı.

William Henry Gates II, 1998 yılında avukatlık mesleğinden emekli olmasının ardından Gates kuruluşunda görev alarak dünya sağlığı üzerine çalışmalar gerçekleştirmişti.

"BABAMA MİNNETTARIM"

Bill Gates, "Son haftalarda babamın sağlığı kötüye gidiyordu. Babam olmasaydı, Gates Vakfı bugün olduğu yerde olmazdı. Beni ve ailemi sürekli olarak cesaretlendirdiği için babama minnettarım. Ben ve kız kardeşlerin, böyle bir babaya sahip olduğumuz için çok şanslıyız." ifadelerini kullandı.