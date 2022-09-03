Bill Gates'in sivrisinek paylaşımı, yeni salgın iddialarına neden oldu

Bill Gates'in sivrisinek paylaşımı, yeni salgın iddialarına neden oldu

Amerikalı milyarderin sivrisinek fabrikasıyla ilgili paylaşımı, yeni bir pandemiyle ilgili endişeleri tetikledi. Sinek üretiminin neden yapıldığı ortaya çıktı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni bir iddiayla karşı karşıya kaldı.

Gates, 2015 yılında yaptığı bir konuşmada, dünya üzerinde salgın hastalık olabileceğinin sinyalini vererek, koronavirüsü yıllar önce öngördüğü için uzun süre konuşulmuştu.

Sivrisinek üretimi yapılan fabrikayı paylaştı

Amerikalı teknoloji milyarderi, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "sivrisinekler üzerinden biyolojik silah elde etmeye çalıştığı" yönünde söylentilere yol açtı.

Kolombiya'nın Medellin şehrinde bulunan iki katlı bir binadan çekilen görüntüleri paylaşan Gates, "Binanın içinde bilim insanları, milyonlarca sivrisinek üreten bunaltıcı laboratuvarlarda uzun saatler çalışıyor." diye yazdı.

Kolombiya'da sivrisinek üretilen fabrika ViDEO

Sosyal medyada komplo teorileri başladı

Gates'in açıklaması, kısa sürede komplo teorilerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yapılan yorumlarda, "Yeni bir salgının habercisi", "Koronavirüsten sonra yine planlı pandemi geliyor" şeklinde ifadelere yer verildi.





Haftada 30 milyon sinek üretiliyor

Ancak söz konusu laboratuvardaki çalışmaların anlatıldığı videoda, Bill & Melinda Gates Vakfı’nın fonladığı projelerden olan Dünya Sivrisinek Programı çerçevesinde haftada 30 milyon sivrisinek üretildiğinden bahsedildi.

Medellin gibi şehirlerin, yıllardır Dang humması, Zika, Chikungunya gibi hastalıklardan muzdarip olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

Sivrisineklere enjekte edilen bakteri

"Wolbachia bakterisi, sivrisineğe enjekte edildiğinde, Dang humması bulaştırma yeteneğini kaybediyor. Wolbachia'lı sivrisinekleri serbest bırakıyoruz.

Gidip çiftleşiyorlar. Wolbachia, yabani sivrisinek popülasyonuna geçiyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlası, şu anda bu hastalıklardan muzdarip ya da bunlara yakalanma riski altında."