Bill Gates'ten, iklimle mücadele mesajı

İklim değişikliğinin etkilerine karşı görüşlerini paylaşan Gates, emisyonları ortadan kaldırmak çığır açan teknolojilerin gerekli olduğunu söyledi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD’nin ev sahipliğinde sanal ortamda düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuştu.

Gates, iklim değişikliğinin "inanılmaz derecede karmaşık" bir konu olduğunu belirtti.

Bunun nedenini "Günümüzün neredeyse tüm sıfır karbon teknolojilerinin fosil yakıtlı muadillerinden daha pahalı olmasıdır." şeklinde açıklayan Gates, mevcut teknolojiyi kullanarak iklim değişikliğine başarı sağlamanın imkansız olduğunu savundu.

"EMİSYONLARA KARŞI ÇIĞIR AÇAN TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRMELİYİZ"

Gates, "Uluslararası iş birliği gerekli." diyerek, uygun fiyatlı yeni sıfır karbonlu ürünlere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti ve şunları söyledi:

"Bu ürünleri oluşturmak zor olacak, ancak yeniliğe yatırım yaparsak ve temiz bir ekonomiye geçiş için altyapıyı inşa edersek başarabiliriz. İlk olarak, fiziksel ekonomide emisyonları ortadan kaldırmak çığır açan teknolojileri geliştirmemiz ve uygulamamız gerekiyor.

İkinci olarak, bu yenilikleri finanse etmek ve uygulamak için piyasaların gücünden yararlanmalıyız.



"GELECEKTEKİ FELAKETİ ÖNLEMEK İÇİN..."

Üçüncüsü, hükümetlerin ve şirketlerin geçişi daha hızlı ve daha ucuz hale getirecek politikalar benimsemesi gerekiyor ve liderlerin zor adımlar atanları ödüllendirmesi gerekiyor.

Gelecekteki bir felaketi önlemek için yeniliğe odaklanırken, var olan iklim değişikliğinin etkilerini ele almalıyız. Bu, çiftçilerin öngörülemeyen hava koşullarının getirdiği şoklara dayanabilmesi için tarımsal inovasyonu hızlandırmak anlamına geliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD bugün bu konuyla ilgili yeni bir girişimi duyuruyor. Bu hedefleri desteklemek için diğer ülkeleri büyüyen koalisyonlarına katılmaya davet ediyorlar.