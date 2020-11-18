Bill Gates'ten koronavirüs sonrası iş seyahati ve ofis yaşamı tahmini

Amerikalı milyarder Gates, salgın bitse bile izlerinin iş seyahati ve ofis hayatında görüleceğini kaydetti.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgını ve salgın sonrası döneme ilişkin açıklamalarını sürdürüyor.

New York Times'ın bir konferansına katılan Gates, pandemi bittikten sonra bile insanların seyahat etme ve iş yapma şeklinin koronavirüsün etkisiyle temelden değişeceğini söyledi.

İŞ SEYAHATLERİ, OFİSTE ÇALIŞMA...

Öngörüsünü paylaşan Gates, "İş seyahatlerinin yüzde 50'sinden fazlası ve ofisteki günlerin yüzde 30'undan fazlası ortadan kalkacak." dedi.

Gates, evden çalışmanın daha uygulanabilir olduğu görüldüğünden iş gezilerinin sayısının azalmasını beklediğini, bununla birlikte bazı şirketlerin yüz yüze toplantıları azaltma çabalarında diğerlerine göre daha kesin olabileceğini belirtti.

"DAHA AZ OLACAK"

CNBC'nin haberine göre, Amerikalı milyarder, "Bir şekilde ofise gideceğiz, biraz iş seyahati yapacağız, ancak önemli ölçüde daha az olacak." dedi.

HAVA TAŞIMACILIĞINDAKİ DÜŞÜŞ

Koronavirüs salgını, özellikle kazançlı iş seyahatleri için hava yolculuğu talebini oldukça azaltmış durumda.

Salgından önce iş amaçlı seyahat edenler; Amerikalı hava yolu şirketlerinin gelirinin yarısını oluştururken, seyahatlerin ise yalnızca yüzde 30'unu oluşturuyordu.