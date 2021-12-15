Öğrenince WhatsApp uzmanı olacağınız 11 özellik

İletişim açısından pek çok kolaylık sağlayan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a ne kadar hakimsiniz? İşte WhatsApp’ın çok bilinmeyen ve oldukça işe yarayan özelliklerini sizler için derledik.

SMS’i ve MMS’i tarihe gömen ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünyanın en çok kullanılan mobil iletişim araçları arasında yer alıyor.

Her ne kadar piyasada yerli ve yabancı şirketlerin üretimi olan çok sayıda alternatifi olsa da WhatsApp, kullanıcı ağırlığı ile daha fazla insana ulaşma imkanı sunduğu için bir adım önde görünüyor.

Peki yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına birçok özellik sunan WhatsApp’ı ne için kullanıyoruz? Sadece bireysel ya da grup halinde sohbet etmek, sesli ya da görüntülü arama yapmak için mi?

Oysaki WhatsApp bundan daha fazlasını içeriyor. Örneğin, fotoğraflarınızın çözünürlük kaybetmeden gönderilmesini sağlayabilir, internet paketinizden tasarruf edebilir ve grup kurmadan toplu mesaj gönderebilirsiniz.

Gelin, uygulamanın çok bilinmeyen ve oldukça işe yarayan özelliklerini nasıl kullanacağınıza birlikte bakalım.

VERİ TASARRUFU

Herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü WhatsApp görüşmeleri, kotanızın en büyük düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını azaltmak için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir:

Ana ekranda yer alan sağ üst köşedeki “Üç nokta” sembolüne dokunun.

‘’Ayarlar’’ kısmına tıklayın.

‘’Depolama ve veriler’’ satırına dokunun.

En altta yer alan “Aramalar için daha az veri kullan” kutucuğunu işaretleyin.

Ancak bu işlem, görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesini azaltabilir.

DEPOLAMA AYARLARI

WhatsApp’tan yaptığınız görüşmelerde, kullanıcı başına düşen miktarlarla ne kadar internet verisi harcadığınızı görebilmek mümkün.

Ayrıca hangi kişiyle ne kadar fotoğraf, video, ses ve dosya paylaştığınızı da görebilirsiniz. Bunun için takip etmeniz gereken işlem sırası şu şekildedir:

Ana ekranda yer alan sağ üst köşedeki “Üç nokta” sembolüne dokunun.

‘’Ayarlar’’ kısmına tıklayın.

‘’Depolama ve veriler’’ seçeneğine dokunun.

"Depolama alanını yönet’’ satırını seçin.

Detayları görüntülemek istediğiniz kişilerin üzerine dokunarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bunun yanı sıra "Depolama alanını yönet’’ kısmında, istediğiniz kategorideki görüşmeye özel verilerin silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda diğer görüşmelerdeki verileriniz dururken, yalnızca seçtiğiniz kişi ya da grupla olan görüşmelerinizi temizlemiş olursunuz.

Not: Eğer görüşme içerisinde önemli belgeler, görüntüler varsa yedeğini almayı unutmayın.

KONUM PAYLAŞMA VE CANLI KONUM TAKİBİ

Mesajlaştığınız kişilerle ‘’anlık konum takibi” paylaşımı yapabilirsiniz. Böylece konum verileri, gerçek zamanlı olarak karşı tarafa iletilecektir. Bu özellik, aileniz ve sevdiklerinizin güvenliği söz konusu olduğunda oldukça kullanışlıdır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şöyledir:

Mesajlaşma ekranında yer alan “Ataş” sembolüne tıklayın.

‘’Konum’’ sembolüne dokunarak konum paylaşma ekranına gelin,.

Burada yer alan “Mevcut konumu paylaş” kısmına tıklayın.

Açılan ekrandan hangi süreyle (15 dakika, 1 saat, 8 saat) konum paylaşacağınızı seçin.

​Anlık konum paylaşımlarında süre sınırı bulunur. Yani karşı taraf, paylaşım yaptığınız andan itibaren belirlediğiniz süre boyunca sizi anlık olarak takip edebilir. Merak etmeyin, süre dolmadan paylaşıma tıklayarak anlık takibi sonlandırabilirsiniz.

İKİ ADIMLI DOĞRULAMA

WhatsApp’ta güvenli şekilde mesajlaşmak ve bilgilerinizi casus uygulamalardan korumak için ek bir güvenlik özelliğini aktifleştirmeniz gerekiyor.

Uygulama, ilk kurulum esnasında bir SMS kodu gönderir. İki adımlı doğrulama ise WhatsApp hesabınıza farklı bir telefondan ulaşma ihtimalini engeller. Bunun için şu işlemleri takip etmelisiniz:

‘’Ayarlar’’ kısmına tıklayın.

‘’Hesap’’ bölümüne dokunun.

“İki adımlı doğrulama” satırını seçin.

6 haneli bir şifre belirleyip şifrenizi onaylayın.

E-posta adresinizi girip e-posta adresinizi onaylayın.

Şifre ve e-posta adresinizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

KULLANICI BİLGİLERİNİ İNDİRME

Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi, WhatsApp’ta da profilinize ilişkin bilgilerinizi uygulama içerisinden talep etmeniz mümkün.

Bu bilgiler, talebiniz doğrultusunda uygulama tarafından hazırlanıp bir .ZIP dosyası şeklinde iki-üç gün içerisinde size gönderilecek. Elinize ulaşan dosyayı yedekleyebilirsiniz. Ancak dosyanın içerisinde mesajlaşma yedekleriniz bulunmayacak. Uygulamak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

‘’Ayarlar’’ kısmına tıklayın.

‘’Hesap’’ bölümüne dokunun.

“Hesap bilgilerini talep et” sekmesine tıklayın.

Ardından “Raporu talep et” butonuna basın.

Not: Eğer bu süre zarfında hesabınızı siler ya da numara değiştirirseniz talebiniz iptal edilir.

YAZI STİLLERİ

.WhatsApp’ta göndereceğiniz özel mesajları dilediğiniz gibi vurgulayabilirsiniz. Örneğin önemli bir şey söyleyecekseniz, kalın puntolarla yazın. Bir şiir paylaşacaksınız, italik yazın ya da bir liste paylaşacaksınız, üstünü çizin.

İtalik yazmak için yapmanız gereken: _metin_

Kalın yazmak için: *metin*

Üstü çizili yazmak için: ~metin~

SESLİ MESAJLARI AHİZEDEN DİNLEME

WhatsApp’ta size gönderilen bir sesli mesajı dinlemek istiyorsunuz ama kulaklığınız yanınınzda yok. Dert etmeyin, sesli mesajları dinlemek istediğinizde telefonu kulağınıza doğru tutarsanız, mesajın sesi telefon görüşmelerinde olduğu gibi cihazın ahizesinden gelmeye başlayacaktır.

TOPLU MESAJ GÖNDERME

WhatsApp’ta toplu mesaj göndermenin tek yolu grup oluşturmak değil. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şöyledir:

Sohbetler sekmesinde sağ üstte bulunan ‘’Üç nokta’’ kısmına dokunun.

Açılan menüden "Yeni toplu mesaj" seçeneğini işaretleyin.

Toplu mesajınızı göndermek istediğiniz kişileri seçip mesajınızı yazabilirsiniz.

WHATSAPP MESAJLARINI TXT OLARAK PAYLAŞMA

WhatsApp görüşmelerinizi, TXT formatında bir dosya haline getirip dilediğiniz yolla paylaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekildedir:

Kişi ya da grup fark etmeksizin göndermek istediğiniz konuşmayı açın.

Sağ üst köşedeki menüye dokunun, eğer varsa "Diğer" seçeneğine dokunun,

"Sohbeti dışa aktar" seçeneğine dokunup paylaşım yolunu tercih edebilirsiniz.

Böylece sizin için oldukça önem arz eden sohbetlerinizi, bu yöntemle kendi e-posta adresinize gönderebilirsiniz.

WHATSAPP GRUPLARINDA KİŞİYE ÖZEL YANIT VERME

Bu özellik sayesinde gönderdiğiniz mesajı sadece yanıt vereceğiniz kişi görür. Bunun için izlemeniz gereken yöntemler şu şekiledir:

Yanıtlayacağınız mesajın üzerine basılı tutun ya da mesajı sağa kaydırın.

Cevap yazmadan önce sağ üst köşedeki menüye dokunun ve "Özel olarak cevapla" seçeneğine işaretleyin.

Açılan ekrandan yazacağınız cevap, seçtiğiniz mesajla ilgili olarak sadece mesajın o sahibine görünecek. Onun aynı şekilde vereceği yanıtlar da sadece size görünecek.

WHATSAPP’TA FOTOĞRAFLARI ÇÖZÜNÜRLÜKLERİ DÜŞMEDEN PAYLAŞMA

Normal şartlarda WhatsApp'tan gönderdiğiniz fotoğrafların görüntü kalitesinde ciddi bir düşüş yaşanır. Fotoğraf ve video paylaşımını kolaylaştırmak için yapılan optimizasyon nedeniyle gönderilen ya da alınan görüntülerin kalitesi düşük olur. Ancak bu engeli aşmanın bir yolu bulunuyor. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

Fotoğraf göndermek için ‘’Galeri’’ seçeneğine değil ‘’Belge’’ seçeneğine dokunun.

Ardından göndereceğiniz fotoğrafı seçin ve gönderin.

Bu şekilde paylaştığınız fotoğraflar, sohbet ekranında görünmez ve üzerlerine dokununca açılır. Böylece optimizasyon yapılmadığı için görüntü kalitesi korunmuş olur. Ancak göndereceğiniz fotoğrafların 16 MB'tan daha yüksek boyutlu olmaması gerekir.