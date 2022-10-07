Binance, 100 milyon dolarlık saldırıya uğradı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance , 100 milyon dolarlık siber saldırıya uğradı.

Yaklaşık 30 milyon kullanıcısı bulunan, dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance, saldırı şokuyla sarsıldı.

Siber saldırı sonucu yapılan açıklamada muhtemelen 100 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını bildirdi.

Yaşanan siber saldırının ardından Binance Ceo’su Changpeng Zhao da, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"Durum kontrol altında, paranız güvende"

Changpeng Zhao, “Yaşanan durum kontrol altına alındı. Paranız güvende. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Duruma göre daha fazla güncelleme yapacağız” ifadelerini kullandı.

Zhao, bir diğer tweetinde ise şu anki etkinin 100 milyon ABD dolarına eş değer olduğunu söyledi.

"Para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya alındı"

Ayrıca CEO Zhao’nun tweetinden yaklaşık iki saat önce Binance resmi twitter hesabı, BNB Chain’in bakımda olduğunu paylaşarak, “Rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Daha fazla güncelleme olana kadar BNB zinciri aracığıyla tüm para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya alındı” açıklamasında bulunmuştu.