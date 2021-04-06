Binlerce Android uygulamasında güvenlik açığı bulundu

3 binden fazla Android uygulamayı inceleyen Synopsys, binlerce güvenlik açığı tespit etti.

ABD merkezli yazılım şirketi Synopsys, en çok indirilen Android uygulamalarını mercek altına aldı.

Uzmanlar, oyunlardan finansal hizmetlere kadar 18 farklı kategori altında 3 bin 335 uygulamayı inceledi.

Yapılan açıklamaya göre, incelenen uygulamaların yüzde 60'ında güvenlik açığı tespit edildi.

3 BİNDEN FAZLA AÇIK

Uygulama başına ortalama 39 bilgi güvenliği sorunu olduğu belirtilirken, toplamda 3 bin 137 farklı güvenlik açığı tespit edildi. Üstelik bu açıklar, kullanıcıların kişisel verilerinin çalınmasına neden olabilir.

Synopsys'e göre güvenlik açıklarının ana nedeni, geliştiricilerin uzun süre önce yazılan ve güncellenmemiş açık kaynak kodlarını kullanması.

Zamandan ve paradan tasarruf sağladığı için geliştiriciler tarafından sıklıkla kullanılan bu kodlar, güncellenmediğinde kritik sorunlara yol açabiliyor.

Tespit edilen açıkların yüzde 46'sının yüksek risk barındırdığını açıklayan Synopsys, bu açıkların büyük bir çoğunluğunun yamalarla kapatılabileceğini belirtliyor.