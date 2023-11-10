Binlerce insan kafasına Neuralink çiplerinden takılması için başvurdu Binlerce insan, kafatasının bir kısmının alınmasını ve Elon Musk'ın Neuralink beyin çiplerinden birinin implant edilmesini istiyor.

ensonhaber.com

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

Elon Musk, şirketin geliştirdiği beyin çiplerinin insanlar üzerinde test edileceğini daha önce açıklamıştı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, insan denemeleri için Neuralink şirketine gerekli izinleri verdi.

Binlerce insan başvurdu

Kafatasının bir kısmının alınması ve beyin çipinin implant edilmesi fikri kabus gibi gelebilir.

Ancak yeni bir rapora göre, 'binlerce insan' tam da bunu yapmaya ilgi duyduğunu ifade etti.

Bir robotun beyinlerine bir çip yerleştirebilmesi ve teknolojinin insanlarda işe yaradığını kanıtlayabilmesi için kafataslarından bir parçanın alınması gerekiyor.

İmplantlar, şu ana kadar yalnızca maymunlar ve domuzlar üzerinde test edildi.

Firmanın henüz cihazı bir insana yerleştirmediği, ancak gelecek yıl 11 kişiye, 2030 yılına kadar ise 2 binden fazla kişiye ameliyat yapmayı hedeflediği belirtiliyor.

Neuralink, altı yıllık bir çalışmanın parçası olarak deneysel cihazını test etmek için felçli insanları aradığını söyleyerek eylül ayında ilk insan denemeleri için işe alım kampanyası başlattı.

Ancak şirket, son yıllarda etik kaygılara yol açan ve sinirbilimciler ile diğer uzmanlar arasında şüphe uyandıran tartışmalara maruz kaldı.

Başlıca sorunlar arasında cihazın lityum pili, implant tellerinin beyin içinde hareket etme olasılığı ve cihazın beyin dokusuna zarar vermeden güvenli bir şekilde çıkarılmasının zorluğu yer alıyor.

Tartışmaya rağmen SpaceX ve Tesla CEO'su Musk, Neuralink için büyük hedeflere sahip ve şirketin obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi durumları tedavi etmek için çip cihazlarının hızlı bir şekilde cerrahi olarak yerleştirilmesini kolaylaştıracağını söylüyor.

Ancak uzmanlar, cihazın insan kullanımı için güvenli olduğu kanıtlansa bile Neuralink'in cihazı ticarileştirme iznini almasının potansiyel olarak on yıldan fazla süreceği konusunda hemfikir.

Uzmanlar, beyin implantlarının yaygın olarak kullanılabilir hale gelmesi durumunda teknik ve etik zorlukların üstesinden gelmek için kapsamlı testler gerekeceğini söylüyor.

Başlangıçta Neuralink, 2020'de insanlara çip yerleştirmeye başlamak istiyordu. Şimdi bunun 2024'e kadar gerçekleşmeyeceği daha muhtemel görünüyor.