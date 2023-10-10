Bir arabaya kurşun sıkarsanız benzin deposu patlar mı Filmler ve video oyunları, genellikle arabaların benzin depolarına ateş edildiğinde patladığını gösterir. Peki bu ne kadar doğru?

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İster Hollywood'un heyecanlı aksiyon filmlerini izliyor olun , ister birinci şahıs nişancı/aksiyon video oyunları oynuyor olun, her zaman gözlemleyeceğiniz bir şey vardır: Aracın benzin deposuna silahla ateş edildiğinde araba havaya uçar.

Peki bunda doğruluk payı var mı, yoksa bu sadece Hollywood'un normal insanların zihninde yaydığı başka bir efsane mi?

Görünüşe göre film izleyen tek kişi siz değilsiniz; devlet yetkilileri de aynısını yapıyor! Çarpma anında olağandışı strese maruz kalan araçlar kazanın boyutunu artırabilir.

Bu nedenle, düzenleyici makamlar, benzin deposunun yeterince güçlendirildiğinden emin olmak için sıkı güvenlik standartları uygular.

Bu sayede, yolda bir olay olması durumunda, kaza sonrasında aşınma kuvvetleri veya sürtünmeden kaynaklanan ısı nedeniyle benzin deposu olumsuz etkilenmez.

Başka bir deyişle, bir benzin tankının güçlendirilmiş kapağını delmek, bırakın onu ateşe vermek bir yana, başlı başına zorlu bir görev bile olabilir.

Silahla benzin deposuna ateş etmek neden patlamaya yol açmaz?

Patlamadan önce yangının olması (yani patlamayı tetikleyecek kadar ısının olması) gerekir.

Bir yangının başlaması için üç temel şeye ihtiyacınız olduğunu muhtemelen zaten biliyorsunuzdur: Yakıt, ısı ve oksijen gibi oksitleyici bir madde. Bu şeylerden herhangi biri eksikse, yangın kendi kendine devam edemez.

Bir benzin deposunda, deponun içinde yangını ve ardından patlamayı tetikleyebilecek yeterli oksijen yoktur.

Depoda bulunan az miktardaki buhara gelince, bu da bir patlamayı başlatmak için yeterli değil. Bununla birlikte, eğer bir benzin deposu bir şekilde alev alırsa, büyük olasılıkla o depo zaten boş demektir.

Normal mermiler, yani en çok kullanılan ve filmlerde tasvir edilen silahların içine giren mermiler, yangın çıkarmak için yapılmaz! Bu mermiler tutuşmaya ve dolayısıyla patlamaya neden olacak kadar güçlü değildir.

Normal mermiler yerine yangın çıkarıcı mermiler kullanırsanız, zırh delici mermiler olduklarından ve doğal olarak oldukça patlayıcı olduklarından, bir benzin tankının patlaması ihtimali biraz daha artabilir.