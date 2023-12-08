Bir devrin sonu: Amerika dünyanın bilim merkezi olma statüsünü kaybediyor Çin, bilim ve teknolojide küresel lider olarak ABD'yi geride bırakmaya hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Amerika, birçok bilim ve teknolojiye öncülük etmesiyle tanınıyor olabilir. Ancak yeni bir rapor, bu yarışı artık Çin gibi diğer ülkelerin devraldığını gösteriyor.

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik ile ilgili çalışanlar arasında yapılan bir ankete göre, çalışanların yüzde 75'i ABD'nin bu endüstrilerde geride kaldığına, hatta küresel rekabete yenildiğine inanıyor.

Çin ipleri eline alıyor

Dahası, ankete katılanların yüzde 60'ı Çin'in lider olduğunu düşünüyor; veriler, ülkenin elektrik pilleri, hipersonik ve gelişmiş radyo frekansı da dahil olmak üzere 44 alanın 34'ünde ABD'yi geride bıraktığını gösteriyor.

ABD bilim ve teknolojisini canlandırmak için çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan State of Science in America, yasa yapıcıları gelecekteki yenilikler için fon sağlamaya çağırıyor ve bu alanların artık ulusal bir öncelik olmadığını, ülkenin 'geleceğe kötü hazırlandığını' söylüyor.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 8'i ABD'nin liderliğini genişletmek için adımlar attığına inanıyor.

ABD'nin geride kaldığını söyleyen çoğunluğun yüzde 40'ı ise bu alana fazla yatırım yapmayan hükümeti suçluyor.

Son otuz yılda ABD; okuma, bilim ve matematik alanlarında 37 katılımcı ülke arasında 28'inci sırada yer alarak Avrupa ve Doğu Asya ülkelerinin gerisinde kaldı.

Raporda, hükümetin her öğrencinin bir dizüstü bilgisayara sahip olmasını sağlayarak, öğrencinin evde internet erişimini genişleterek, sınıflarda bilim müfredatını genişleterek ve 'eğitim programlarını ve burslarını artırarak bilim eğitimine verdiği desteği artırması önerildi.

Aralarında Microsoft ve Intel'in de bulunduğu yaklaşık 200 yüksek teknoloji şirketinin liderleri, araştırma ve geliştirmenin önceki otuz yıl boyunca durgun olduğu yönündeki iddialar üzerine 2005 yılında hükümetin bilim camiasına daha fazla yatırım yapması için lobi faaliyeti yürütmüştü.