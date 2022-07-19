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    Bir devrin sonu: eBay, GittiGidiyor'u resmen kapattı

    ABD'li eBay, Türkiye iştiraki GittiGidiyor'u kapatarak ülkemizden çekildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 10:43
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    Bir devrin sonu: eBay, GittiGidiyor'u resmen kapattı

    1995 yılında ABD'de kurulan e-ticaret devi eBay, 2011 yılında GittiGidiyor'un çoğunluk hissesini satın alarak ülkemizde faaliyet göstermeye başlamıştı.

    Günümüzde ise e-ticaret sektöründe artan rekabet, eBay'in bu yatırımını gözden geçirmesine neden oldu.

    Gittigidiyor resmen kapandı

    Küresel e-ticaret devlerinden eBay, Türkiye'deki pazaryeri şirketi GittiGidiyor'u 18 Temmuz'da kapatacağını daha önce açıklamıştı.

    Beklenen oldu ve ABD'li e-ticaret devi, GittiGidiyor'un ülkemizdeki faaliyetlerine resmen son verdi.

    Tamamlanmayan işlemler için alıcı ve satıcılar arasındaki süreçlerin yürütüldüğü "Hesabım" bölümü, 5 Eylül 2022 tarihine kadar açık kalacak.

    Her türlü soru ve talepler için 30 Eylül 2022’ye kadar müşteri hizmetleri desteği de devam edecek.

    gittigidiyor ebay


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