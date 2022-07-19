Bir devrin sonu: eBay, GittiGidiyor'u resmen kapattı

ABD'li eBay, Türkiye iştiraki GittiGidiyor'u kapatarak ülkemizden çekildi.

1995 yılında ABD'de kurulan e-ticaret devi eBay, 2011 yılında GittiGidiyor'un çoğunluk hissesini satın alarak ülkemizde faaliyet göstermeye başlamıştı.

Günümüzde ise e-ticaret sektöründe artan rekabet, eBay'in bu yatırımını gözden geçirmesine neden oldu.

Gittigidiyor resmen kapandı

Küresel e-ticaret devlerinden eBay, Türkiye'deki pazaryeri şirketi GittiGidiyor'u 18 Temmuz'da kapatacağını daha önce açıklamıştı.

Beklenen oldu ve ABD'li e-ticaret devi, GittiGidiyor'un ülkemizdeki faaliyetlerine resmen son verdi.

Tamamlanmayan işlemler için alıcı ve satıcılar arasındaki süreçlerin yürütüldüğü "Hesabım" bölümü, 5 Eylül 2022 tarihine kadar açık kalacak.

Her türlü soru ve talepler için 30 Eylül 2022’ye kadar müşteri hizmetleri desteği de devam edecek.