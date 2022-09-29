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    Bir devrin sonu: NFT satışları yüzde 97 azaldı

    Yayınlanan son rapora göre, NFT satışları son 9 ayda yüzde 97 oranında düşüş gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 10:29
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    Bir devrin sonu: NFT satışları yüzde 97 azaldı

    Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

    Geçtiğimiz yıl oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde edilmişti. NFT'ler, son zamanlarda ise adeta çöküşe girdi.

    NFT satışları, büyük bir düşüşün ardından yıllık en düşük seviyelere geriledi. NFT'lerin günlük ortalama satış sayısı, Haziran 2022'de yaklaşık 19 bine kadar düşmüştü.

    Geçen yıl ağustos ve kasım arasındaki zirvede, NFT satışları genellikle 200 binin üzerindeydi.

    Son 9 ayda satışlar yüzde 97 düştü

    Dune Analytics tarafından yayınlanan verilerde, NFT’lerin satış hacminin bu yılın ocak-eylül ayları arasında 17 milyar dolardan 466 milyon dolara gerilediğini gösterdi.

    OpenSea, NFTX, LarvaLabs, LooksRare, SuperRare, Rarible ve Foundation gibi önde gelen NFT platformlarından toplanan verilere göre, NFT satışları son 9 ayda yüzde 97 oranında düşüş gösterdi.

    nft

    OpenSea zor durumda

    En büyük NFT pazarı olan OpenSea'de işler iyi gitmiyor. Özellikle Yuga Labs’ın Otherdeeds NFT satışlarını gerçekleştirdiği mayıs başlarında günlük 405 milyon dolar hacme ulaşan OpenSea, günümüzde ise yüzde 99'luk kayıpla günlük 5 milyon dolar satış hacmine sahip.

    OpenSea aktif kullanıcı sayısının ve satış sayılarının düşmesinin de bunda etkisi oldukça fazla.

    OpenSea kurucu ortağı ve CEO’su Devin Finzer,  geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada çalışanlarının yüzde 20’sinin işten çıkarıldığını açıklamıştı


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