Bir devrin sonu: Windows Denetim Masası kullanımdan kaldırılıyor Windows'ta 1985'ten beri sistem ayarlarını görüntülemek ve değiştirmek için kullanılan Denetim Masası, artık yolun sonuna geldi.

Haber Merkezi

Uzun yıllardır Windows kullanıcılarının en sık başvurduğu araçlardan biri olan Denetim Masası, tarihe karışıyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, Denetim Masası'ndaki tüm ayarlar ve özellikler, daha modern ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Ayarlar uygulamasına taşınacak.

DEĞİŞİM WİNDOWS 8 İLE BAŞLADI

2012 yılında Windows 8 ile tanıştığımızda, daha modern ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Ayarlar uygulamasıyla ilk kez karşılaşmıştık.

Ancak o dönemde, Denetim Masası'nın yerleşik olduğu bazı özellikler Ayarlar'da mevcut değildi.

Microsoft, bu boşluğu doldurmak için yıllarca çalıştı ve Denetim Masası'ndaki birçok özelliği Ayarlar'a taşıdı. Şimdi ise, şirket bu geçişi tamamlayarak Denetim Masası'na veda etmeye hazırlanıyor.

Microsoft'un belirttiği gibi, Denetim Masası'nın henüz tamamen kaldırılmamasının iki temel nedeni bulunuyor.

Tüm ayarların Ayarlar uygulamasına sorunsuz bir şekilde taşınması zaman alıyor. Bazı ayarlar hala Denetim Masası'nda bulunuyor.

Diğer neden ise uyumluluk sorunları. Bazı eski uygulamalar veya yazılımlar, Ayarlar uygulaması yerine Denetim Masası'nı kullanmayı gerektiriyor. Bu nedenle, uyumluluk sorunlarını önlemek amacıyla Denetim Masası geçici olarak korunuyor.