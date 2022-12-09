Popüler müzik uygulaması Winamp, müzik NFT'leri için destek getiriyor.

Sevdiği şarkıları müzik akış platformlarından dinlemek yerine bilgisayarına indiren neslin popüler oynatma aracı Winamp, yıllar önceki popülerliğini günümüzde yitirmiş durumda.

Teknolojinin gelişmesi ve online platformların artmasıyla popülerliğini kaybeden Winamp, yenilenen tasarımıyla müzik piyasasına yeniden hakim olmak istiyor.

Bir dönemin efsane programları arasında yer alan MP3 çalma uygulaması Winamp'ın yeni versiyonu, geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Winamp'a NFT desteği geldi

Bir dönemin efsane uygulaması Winamp'a NFT desteği geldi. Winamp, yeni sürüm güncellemesi ile müzik severlerin Metamask cüzdanlarını; Brave, Chrome veya Firefox kullanarak uygulamaya bağlamalarına olanak tanıyacak.

Böylece kullanıcılar, satın aldıkları NFT parçalarını artık uygulama üzerinden dinleyebilecek.

Winamp'ın yeni hedefleri

Winamp’ın tanınırlığını artırmak isteyen yöneticiler, onu sadece mp3 uygulamasından daha fazlasına dönüştürmek istiyor.

Şirket, müzisyenlere ve içerik oluşturuculara çalışmalarını dağıtmaları, tanıtmaları ve bundan kazanç elde etmelerini sağlayan bir platform kurmak istiyor.

Winamp, içerik oluşturucu hizmeti ile birlikte Spotify ve Apple Music gibi çevrimiçi servislerle rakip olmaktan daha çok, müzik konusunda Patreon benzeri bir platforma dönüşmek istiyor.