Petrol
76.66
0.67%
Euro
19.6777
-0.05%
Dolar
18.6449
0.04%
Altın
1.075
0.38%
Borsa
4938
1.68%
Bitcoin
324.835
2.10%
BTXN Coin
5.10
0.00%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Bir dönemin efsane uygulaması Winamp'a NFT desteği geldi

    Popüler müzik uygulaması Winamp, müzik NFT'leri için destek getiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 14:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bir dönemin efsane uygulaması Winamp'a NFT desteği geldi

    Sevdiği şarkıları müzik akış platformlarından dinlemek yerine bilgisayarına indiren neslin popüler oynatma aracı Winamp, yıllar önceki popülerliğini günümüzde yitirmiş durumda.

    Teknolojinin gelişmesi ve online platformların artmasıyla popülerliğini kaybeden Winamp, yenilenen tasarımıyla müzik piyasasına yeniden hakim olmak istiyor.

    Bir dönemin efsane programları arasında yer alan MP3 çalma uygulaması Winamp'ın yeni versiyonu, geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

    Winamp'a NFT desteği geldi

    Bir dönemin efsane uygulaması Winamp'a NFT desteği geldi. Winamp, yeni sürüm güncellemesi ile müzik severlerin Metamask cüzdanlarını; Brave, Chrome veya Firefox kullanarak uygulamaya bağlamalarına olanak tanıyacak.

    Böylece kullanıcılar, satın aldıkları NFT parçalarını artık uygulama üzerinden dinleyebilecek.

    winamp

    Winamp'ın yeni hedefleri

    Winamp’ın tanınırlığını artırmak isteyen yöneticiler, onu sadece mp3 uygulamasından daha fazlasına dönüştürmek istiyor.

    Şirket, müzisyenlere ve içerik oluşturuculara çalışmalarını dağıtmaları, tanıtmaları ve bundan kazanç elde etmelerini sağlayan bir platform kurmak istiyor.

    Winamp, içerik oluşturucu hizmeti ile birlikte Spotify ve Apple Music gibi çevrimiçi servislerle rakip olmaktan daha çok, müzik konusunda Patreon benzeri bir platforma dönüşmek istiyor.


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Imposter Sendromu: Sahtekar mısınız?
    Sağlık

    Imposter Sendromu: Sahtekar mısınız?

    Tekirdağ’da yola fırlayan köpek kazaya neden oldu
    3. Sayfa

    Tekirdağ’da yola fırlayan köpek kazaya neden oldu

    Görüş Bildir