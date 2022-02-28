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    Bir fotoğrafın eski veya sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır

    Sosyal medyada veya web sitelerinde karşınıza çıkan bir fotoğrafın, eski veya sahte olduğunu nasıl anlayabileceğinizi anlattık.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 14:38
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    Bir fotoğrafın eski veya sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır

    Son zamanlarda teknolojinin de gelişmesiyle sosyal medya ve web site kullanıcı sayısında ciddi artışlar yaşanıyor. Ancak bu durum, beraberinde bazı sorunları da getiriyor.

    Özellikle Rusya ve Ukrayna gerilimi gibi dünyada yankı bulan birçok olayda, sahte veya eski fotoğraflar, yeni ve orijinalmiş gibi servis edilebiliyor.

    Peki karşınıza çıkan fotoğrafın eski veya sahte olduğunu nasıl anlarsınız? Bu sorunun cevabı için Google Görseller'i kullanabilirsiniz.

    GOOGLE GÖRSELLER'DE TERSTEN FOTOĞRAF ARAMA

    Google'da herhangi bir kelimeyi aratıp Görseller sekmesine tıkladığımızda, karşımıza arama sonucuyla ilgili birçok fotoğraf çıkıyor. Ancak bunu tersten de yapabilirsiniz.

    Sahte veya eski olduğundan şüphelendiğiniz bir fotoğrafı Google'a yükleyip, daha önce nerelerde kullanıldığını görebilirsiniz.

    1. Öncelikle Google'ın ana sayfasında sağ üstte bulunan Görseller sekmesine tıklayın veya bu bağlantıyı kullanın.

    Bir fotoğrafın eski veya sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır #1

    2. Kamera ikonuna tıklayın.

    google

    3. Resim yükle sekmesine tıkladıktan sonra, Dosya Seç kısmından istediğiniz bir fotoğrafı yükleyin.

    google

    4. Şimdi, yüklediğiniz fotoğrafın arama sonuçları karşınıza çıkacak. Örneğin test amaçlı yüklediğimiz ve Ukrayna'da çekildiği iddia edilen bir fotoğrafın, aslında Call of Duty oyununa ait olduğu görülüyor.

    call of duty

    5. Sayfayı biraz daha aşağıya kaydırarak, aynı görselin daha önce nerelerde kullanıldığını veya benzer görselleri görebilirsiniz.

    google


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