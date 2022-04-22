Bir fotoğrafın sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır

Bir fotoğrafın sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır

Sosyal medyada veya web sitelerinde karşınıza çıkan bir fotoğrafın, eski veya sahte olduğunu nasıl anlayabileceğinizi anlattık.

Son zamanlarda teknolojinin de gelişmesiyle sosyal medya ve web site kullanıcı sayısında ciddi artışlar var.

Rusya ve Ukrayna gerilimi gibi dünyada yankı bulan birçok olayda, sahte veya eski fotoğraflar, yeni ve orijinalmiş gibi servis edilmişti.

Peki karşınıza çıkan fotoğrafın eski veya sahte olduğunu nasıl anlarsınız? Sahte veya eski olduğundan şüphelendiğiniz bir fotoğrafı, videodaki adımları uygulayarak Google'da aratabilirsiniz.

BİR FOTOĞRAFIN SAHTE OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR - VİDEO