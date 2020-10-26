Bir göktaşı, Dünya'nın yakınından saatte 79 bin kilometre hızla geçti

Bir göktaşı, Dünya'nın yakınından saatte 79 bin kilometre hızla geçti

Bilim insanları, bir göktaşının çok yüksek hızda Dünya'nın yakınından geçtiğini açıkladı. Uzmanlara göre göktaşı, saatte 79 bin kilometre hızla rekor kırdı.

Geçtiğimiz haftalarda, 2020 QG diye bilinen bir göktaşının Dünya'dan daha önce görülmemiş bir yakınlıktan geçtiğini belirten NASA, söz konusu göktaşının Hint Okyanusu'nun güneyinden sadece 2 bin 945 kilometre yüksekten geçerek uzaklaştığını duyurmuştu.

Şimdi ise yeni bir açıklama yapan NASA, 2020 UF3 isimli başka bir göktaşının Dünya'nın yakınından rekor hızla geçtiğini açıkladı.

SAATTE 79 BİN KİLOMETRE İLE REKOR KIRDI

Virtual Telescope Project (VTP) ile tespit edilen söz konusu göktaşı, Dünya'ya 42 bin kilometre kadar yaklaştı ve hızı saatte 79 bin kilometreye ulaştı.

Ayrıca bilim insanları, gök cisminin Virtual Telescope Project tarafından tespit edilen en hızlı göktaşı olduğunu vurguladı.

GEÇTİKTEN 1 GÜN ÖNCE KEŞFEDİLMİŞTİ

2020 UF3 isimli göktaşının boyu 13-57 metre arasında. Bu nedenle gök bilimciler, cismi yalnızca 1 gün önce tespit edebildi. Ancak NASA, Güneş ve diğer gezegenlerin çekim kuvveti nedeniyle uzay kayalarının Dünya'ya çarpa ihtimalinin oldukça az olduğunu söylüyor.

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