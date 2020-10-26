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- Bir göktaşı, Dünya'nın yakınından saatte 79 bin kilometre hızla geçti
Bir göktaşı, Dünya'nın yakınından saatte 79 bin kilometre hızla geçti
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 12:30
Geçtiğimiz haftalarda, 2020 QG diye bilinen bir göktaşının Dünya'dan daha önce görülmemiş bir yakınlıktan geçtiğini belirten NASA, söz konusu göktaşının Hint Okyanusu'nun güneyinden sadece 2 bin 945 kilometre yüksekten geçerek uzaklaştığını duyurmuştu.
Şimdi ise yeni bir açıklama yapan NASA, 2020 UF3 isimli başka bir göktaşının Dünya'nın yakınından rekor hızla geçtiğini açıkladı.
SAATTE 79 BİN KİLOMETRE İLE REKOR KIRDI
Virtual Telescope Project (VTP) ile tespit edilen söz konusu göktaşı, Dünya'ya 42 bin kilometre kadar yaklaştı ve hızı saatte 79 bin kilometreye ulaştı.
Ayrıca bilim insanları, gök cisminin Virtual Telescope Project tarafından tespit edilen en hızlı göktaşı olduğunu vurguladı.
GEÇTİKTEN 1 GÜN ÖNCE KEŞFEDİLMİŞTİ
2020 UF3 isimli göktaşının boyu 13-57 metre arasında. Bu nedenle gök bilimciler, cismi yalnızca 1 gün önce tespit edebildi. Ancak NASA, Güneş ve diğer gezegenlerin çekim kuvveti nedeniyle uzay kayalarının Dünya'ya çarpa ihtimalinin oldukça az olduğunu söylüyor.
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