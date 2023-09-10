Bir köpek hayatta kalabilir! Perseverance, Mars'ta son oksijenini üretti NASA'nın 2021'de Mars'a inen "Perseverance" adlı keşif aracında bulunan MOXIE adlı cihaz, küçük bir köpeğin hayatta kalmasına yetecek kadar solunabilir oksijen üretmeyi başardı.

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Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak Perseverance isimli araç, 30 Temmuz 2020 tarihinde kızıl gezegene doğru yola çıkmıştı.

Şubat 2021'de Mars yüzeyine ulaşması beklenen Perseverance aracı, ayrıca çeşitli deneylere de ev sahipliği yapıyor.

Aracın üzerinde yer alan MOXIE (Mars Oxygen ISRU Experiment) isimli cihaz, Mars'taki karbondioksitten saf oksijen üretmeye odaklanmıştı

Son oksijenini üretti

NASA uzmanları, iki yıllık deneyin sonunda, Mars'ta küçük bir köpeğin hayatta kalmasına yardımcı olacak kadar solunabilir hava üretildiğini açıkladı.

Bilim insanları, MOXIE'nin halihazırda 122 gram oksijen ürettiğini, bunun da küçük bir köpeğin 10 saatlik solunabilir havasına denk geldiğini söyledi.

İnce Mars atmosferine özel olarak tasarlanan MOXIE, karbondioksiti elektrokimyasal yolla oksijen ve karbonmonoksit moleküllerine ayrıştırıyor.

Prototip, oksijenin saflığını ölçtükten sonra iki gazı da atmosfere geri salıyor. MOXIE, fikri test etmek için üretilen küçük bir deney olduğu için çok fazla oksijen üretmedi.

MOXIE cihazı, Mars'ta dört mevsim boyunca hem gece hem de gündüz çeşitli koşullarda çalıştı.

Gelecekteki astronotlar için çok önemli

Araştırmacılar, cihazın MOXIE'den yaklaşık 100 kat daha büyük bir versiyonunun, kızıl gezegeni ziyaret eden gelecekteki astronotlar için potansiyel olarak solunabilir oksijen oluşturabileceğini umuyor.

Oksijen çok fazla hacim kapladığı için uzay görevlerinde sürekli taşınması oldukça zor. Eğer Mars'ta oksijen üretilemezse, bir uzay gemisinin büyük bir bölümünün Dünya'dan taşınacak oksijene ayrılması gerekiyor.

Gelecekte astronotların soluması için ihtiyaç duyduğu oksijenin yanı sıra, uzay araçlarının yeniden Dünya'ya dönebilmesi için de yakıt olarak oksijene ihtiyacı var.