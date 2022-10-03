Bir nükleer füze havada vurulursa, nükleer patlamaya neden olur mu

Bir nükleer füze havada vurulursa, nükleer patlamaya neden olur mu

Hedefini yok etmek için yola çıkmış bir nükleer füze, havada vurulursa nükleer patlama gerçekleşir mi? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım.

Yaklaşık 77 yıl önce; Ağustos 1945'te Amerika Birleşik Devletleri, Japon şehirleri Hiroşima ve Nagazaki'ye iki atom bombası attı ve 210 bin kişiyi öldürdü.

Bu, Atom Çağı olarak bilinen ürkütücü yeni bir çağın başlangıcı oldu ve nükleer silah tehdidi günümüze kadar ortadan kalkmadı.

Modern nükleer bombalar o kadar yıkıcıdır ki şehirleri bir anda dümdüz edebilir ve önlerine çıkan her şeyi saniyeler içinde yok edebilir.

Ancak, bu tür ölümcül nükleer füzeleri hedeflerine ulaşmadan önce yok edebildiğine inanılan anti-balistik füzeler de var.

Böyle bir anti-balistik füze havada bir nükleer füzeyi yok ederse gerçekte ne olacağını hiç düşündünüz mü? İki füzenin parçalanması nükleer bir patlamayı tetikler mi?

Bu sorulara yanıt verebilmek için nükleer bombaların nasıl çalıştığına göz atmamız gerekiyor.

Nükleer bombaların çalışma şekli

Bir nükleer bomba, atom altı parçacıklar (nötronlar ve protonlar) birleştiğinde veya ayrıldığında açığa çıkan enerjiyi kullanarak bir atomun çekirdeğini bir arada tutan, zayıf ve güçlü temel kuvvetleri içerir.

Nükleer enerjinin bir atomdan salınmasının iki yolu vardır:

Nükleer fisyon: Çekirdek, serbest nötronlar veya gama parçacıkları gibi daha küçük atom altı parçacıklara bölünür ve büyük miktarda enerji açığa çıkarır.

Nükleer füzyon: İki veya daha fazla küçük atom altı parçacıklar, daha büyük bir çekirdek oluşturmak için bir araya gelir. Bu, güneşin enerji üretme süreciyle aynıdır.

Bir nükleer bombayı patlatmak için çok dikkatli bir şekilde aşağıdaki adımların izlenmesi gerekiyor.

Tek bir serbest nötron, bir radyoaktif madde atomunun (örneğin, Plütonyum veya Uranyum) çekirdeğine çarptığında, enerji salmakla birlikte, hedef malzemenin çekirdeğinden birkaç nötronu daha serbest bırakır.

Şimdi, yeni bölünen nötronlar diğer Plütonyum veya Uranyum çekirdeklerine çarpar ve onları aynı şekilde böler.

Bu yeni çekirdekler sırayla diğer çekirdekleri bölerek zincirleme reaksiyona neden olur. Ancak bu reaksiyon çok hızlı gerçekleşir ve inanılmaz miktarda enerji açığa çıkarır.





Hiroşima atom bombasında kullanılan malzeme, kabaca 15 bin ton TNT'ye eş değer bir kuvvet açığa çıkaran Uranyum 235'ti. Nagasaki bombası ise bir Plütonyum çekirdeğine sahipti ve patladığı bölgede yaklaşık 21 bin TNT'lik bir kuvvet saldı.

Nükleer füze havada vurulursa ne olur

Öncelikle, bir nükleer füzeyi düşürmenin hiç de kolay olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Bu tür füzeler, diğer balistik füzelerden çok daha hızlıdır ve daha yüksek menzile sahiptir.

Yine de, bir nükleer füzeyi hedefine ulaşmadan ve patlamadan önce yok edebilecek bazı sistemler var.

Peki, bu anti-balistik füzeler havada nükleer füzelere çarptığında, nükleer bir patlamaya neden olur mu?

Yukarıda belirttiğimiz gibi, bir nükleer bombanın patlaması için zincirleme reaksiyonun başlaması gerekir.

Kasıtlı olarak nükleer bir patlamaya neden olmak oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, nükleer bir füzeye çarpan herhangi bir önleme füzesinin nükleer bir patlamaya neden olması pek olası değildir.





Ancak bu, insanların yaşadığı bölgelerde nükleer bir füze patlatmanın güvenli olduğu anlamına gelmez.

Bir önleme füzesi, bir nükleer füzeyi havada fiilen yok ederse, plütonyum veya uranyum çekirdeğinin yere düşmesine yol açabilir. Bu da yüzeye radyasyon düşmesine ve yayılmasına neden olur.

Özetle, bir nükleer füzenin başarılı bir şekilde havada düşürülmesi, şehri yok edebilecek bir bombayı, yalnızca bir radyasyon tehlikesine dönüştürür.