Bir odadaki lamba kapatıldığında, odayı dolduran ışık nereye gidiyor

Bir odadaki lamba kapatıldığında, odayı dolduran ışık nereye gidiyor

Bir odaya girdiğinizde ve bir lambayı açtığınızda, oda anında ışıkla dolar. Peki lambayı kapattığınızda bu ışık nereye kayboluyor? Gelin bu sorunun cevabına yakından bakalım.

Işığın, milyonlarca son derece küçük ve çıplak gözle görülemeyen parçacıklardan (fotonlar) oluştuğunu muhtemelen biliyorsunuzdur.

Fotonlar; radyo dalgaları, UV ışınları, mikrodalgalar ve tabii ki görünür ışık dahil her türlü elektromanyetik radyasyonu taşıyan temel parçacıklardır.

Bir odaya girdiğinizde ve lambayı açtığınızda, oda anında ışıkla dolar. Daha spesifik olarak oda, odanın içinde ne olduğunu görmemize yardımcı olan milyonlarca ve milyarlarca fotonla doldurulur.

Ancak, lambayı kapattığınızda ışık gerçekten nereye gidiyor? Odanın içinde bulunan milyarlarca fotona ne oluyor? Ölüyorlar mı, yoksa yok mu oluyorlar?

Bu sorulara yanıt vermeden önce, bazı temel kavramlara yakından bakmamız gerekiyor.

Işığı taşıyan temel parçacıklar: Fotonlar

Görünür ışığın bir tür elektromanyetik radyasyon ve elektromanyetik spektrumun küçük bir bileşeni olduğunu zaten biliyor olabilirsiniz.

Bir foton, WiFi sinyallerini taşıyan radyo dalgaları, bir fırının içindeki yiyecekleri ısıtan mikrodalgalar veya çevremizdeki dünyayı görmemize yardımcı olan görünür ışık olsun, her tür elektromanyetik radyasyonun en temel parçacığıdır.

Durgun kütlesi sıfır olan bir foton, boşlukta saniyede neredeyse 300.000 kilometrelik akıllara durgunluk veren bir hızla hareket eder.

Fotonlar nesneleri nasıl aydınlatır

Bir odanın içinde tutulan bir ışık kaynağı (örneğin bir lamba), lamba açıldıktan sonra her yöne karışan milyonlarca foton yayar.

Lamba bir odada (yani kapalı bir alanda) tutulduğundan, yaydığı fotonlar yollarına çıkan her şeye çarpacak ve böylece odanın içinde tutulan her şeyi aydınlatacaktır.

Işık kaynağı kapatıldığında odadaki fotonlar nereye gidiyor

Lamba yandığı sürece, oda sürekli bir foton kaynağına sahip olacaktır. Odanın içinde tutulan bir nesneye (örneğin bir masaya) çarpan sayısız fotondan bazıları emilirken, diğerleri yansıyacak ve bu süreçte belirli bir miktarda enerji kaybedecektir.

Bu yansıyan fotonlar, odadaki başka bir şeye çarpacak ve biraz daha fazla enerji kaybedecek. Temel olarak, bir foton bir şey tarafından tamamen emilene kadar nesnelerden sıçramaya devam eder.

Bu sayede lamba yandığı sürece oda aydınlık kalır. Ancak, kapatıldığı an, işler oldukça hızlı bir şekilde değişir.

Lamba kapatılmadan önce yayılan fotonlar, odanın içindeki maddeler tarafından tamamen emilene kadar nesnelerden sıçramaya devam eder. Milisaniyeden çok kısa bir sürede tüm fotonlar oda içinde tamamen emilir.

Soğurulan bu fotonların enerjisi, nesneleri ısıtmaya yetmeyecek kadar küçük olduğundan, odadaki hiçbir şeyi ısıtmazlar.

Bütün bunlar, yani fotonların lamba tarafından yayılması, bunların yansıması ve diğer nesneler tarafından emilmesi, saniyenin milyonda biri civarında gerçekleşir. Bu yüzden bir oda, ışıkları kapatıldığı anda karanlığa gömülür.