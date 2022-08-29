Bir pilot, uçuşa yasak bölgeye girerse ne olur

Bir pilot, uçuşa yasak bölgeye girerse ne olur

Uçuşa yasak bölgelere giren pilotların başlarına neler gelebileceğini anlattık.

Özel bir pilot olduğunuzu hayal edin. Bir pazar sabahı bir gezinin tadını çıkarırken, pervaneli uçağınızdasınız.

Bir uçuş için uygun bir gün olduğu hissine kapılıyorsunuz, açık gökyüzü ile güzel bir hava. Seyir halindeyken, aniden sizi takip eden askeri jetlerin sesini duyuyorsunuz.

Kalbiniz hızla çarpmaya başlıyor ve ne yapmış olabileceğinizi merak etmeye başlıyorsunuz. Böyle bir durumda, uçuşa yasak bölge adı verilen yasaklanmış hava sahasına girmiş olma ihtimaliniz yüksek.

Peki, uçuşa yasak bölgeler nelerdir ve bir uçakla bunlardan birine izinsiz girerseniz ne olur?

Uçuşa yasak bölge nedir

Uçuşa yasak bölge, belli bir hava sahasında belli uçakların uçuşunun yasaklanması demektir.

Bu bölgeler, kraliyet saraylarının korunması amacıyla sürekli olarak ya da büyük spor organizasyonları ya da kalabalıkların toplandığı durumlarda geçici güvenlik amacıyla ilan edilebiliyor.

Askeri bağlamda ise uçuşa yasak bölge, genellikle saldırılar ya da hava istihbarat faaliyetlerinden korunmak amacıyla yasaklı bölgeye uçakların girişinin engellenmesi anlamına geliyor.

2008'de Çin'de ve 2012'de İngiltere'de düzenlenen iki Olimpiyat oyunu sırasında, küresel spor etkinliğini bozmaya yönelik herhangi bir istenmeyen girişimi engellemek için uçuşa yasak bölgeler de kurulmuştu.

Gelişmiş ülkeler, genellikle Beyaz Saray gibi önemli devlet dairelerinin çevresinde de bu bölgelerden kurar.

Uçuşa yasak bölgeyi düzenleyen şartlar bölgeye göre değişebilmekle birlikte, uç durumlarda uçuşa yasak bölgeyi ihlal eden bir uçak, tek bir uyarı ile düşürülebilir

Uçuşa yasak bölgelere izinsiz girerseniz ne olur

Uçuşa yasaklı bir bölgeyi korumak için keşif-izleme faaliyetlerinden, önleyici saldırılara, ya da hava sahasına giren uçakların düşürülmesine kadar birçok yola başvurulabilir.

Aslında, uçuşa yasak bölgeye girmeden önce, birkaç radyo frekansında size geri çekilmeniz konusunda uyaran birden fazla uyarı gönderilir. Telsiz mesajlarını görmezden gelirseniz, yakındaki bir Hava Kuvvetleri üssü ihlal konusunda uyarılır.

Bu noktada, savaş uçakları harekete geçer ve havada size yaklaşır. Uçaklardan biri etrafınızda uçarak sizinle temas kurmaya çalışır.

Bu sırada savaş uçağındaki pilot sizinle telsiz üzerinden haberleşir ve sizden onun sorularını dikkatle dinlemenizi bekler.

Bu aşamada, uçuşa yasak bölgeye izinsiz girme hatanızı kabul etmeniz beklenir. Eğer jet pilotu özrünüzü kabul ederse, sizi uçuşa yasak bölge alanından, yakındaki bir hava üssüne yönlendirir.

Eğer sizi takip eden jetler aniden döner ve işaret fişeği atarsa, savaş uçağı pilotunun talimatlarına uymadığınız için sizi uyardığı anlamına gelir.

En yakın hava üssüne iniş yaptıktan sonra, askeri kuvvetlerin sivil yetkililer gelene kadar sizi alıkoyması muhtemeldir. Sivil yetkililer, izinsiz giriş takibiniz hakkında sizi sorguya çekeceklerdir. Mazeretinizin veya gerekçenizin inandırıcılığına bağlı olarak, bir veya birkaç suçla itham edilebilirsiniz.

Yetkililer, gerçek bir acil durum olduğuna ve uyarılmasına rağmen uçuşa yasak bölgeye girmekten kaçınamayacağınıza ikna olmadıkça, pilot lisansınız geçici veya kalıcı olarak askıya alınabilir.