Bir POCO modeli daha Android 13 güncellemesine kavuştu Xiaomi, Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümünü POCO M5 için kullanıma sundu.

Haber Merkezi

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini birçok modeline getirecek.

MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif mobil arayüzü sunan Xiaomi, aynı zamanda daha fazla kişiselleştirme seçeneği getiriyor.

POCO M5, güncellemeye kavuştu

Xiaomi, Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümünü POCO M5 için kullanıma sundu. Telefon, geçtiğimiz eylül ayında Android 12 tabanlı MIUI 13 sürümü ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

POCO M5 için Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi 'V14.0.1.0.TLUEUXM' yapı numarasıyla geliyor ve Mart 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

Bununla birlikte, birden fazla pazarda erişime açılan güncellemenin yakında ülkemize de ulaşacağı belirtiliyor.

MIUI 14 alacak POCO modelleri

Xiaomi, Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümünü alacak POCO modellerini açıkladı. Onlarca modele Çin’de sunulan güncelleme, yakında Çin dışına da hızla ulaşacak.

POCO X5 Pro 5G, 2023'ün ilk çeyreğinde MIUI 14 tabanlı Android 13 güncellemesini alan ilk model olacak.

Yılın ikinci çeyreğinde ise POCO F4 5G, F3 GT, X3 Pro, M4 5G ve C55 dahil olmak üzere beş modele daha güncelleme gelecek.

Yılın üçüncü çeyreğinde güncelleme alacak telefonlar ise POCO M4 Pro, X4 Pro 5G ve M4 Pro 5G olarak açıklandı.

Geriye kalan diğer modellerden bazılarının ise yıl sonuna doğru güncelleme alması bekleniyor.