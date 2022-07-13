Bir Samsung modeli daha Android 12'ye kavuştu

Bir Samsung modeli daha Android 12'ye kavuştu

Android tarafında güncelleme lideri olmaya devam eden Samsung, Galaxy M12 modelleri için Android 12 güncellemesini kullanıma sundu.

Google, geçtiğimiz yıl 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise artık akıllı telefon modellerine dağıtılmaya devam ediyor.

Samsung, bu yılın başlarında Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini Galaxy S21 serisi ve yeni katlanabilir telefonları için yayınlamaya başlamıştı.

Galaxy M12, Android 12'ye güncellendi

Samsung'a göre, son iki yıl içinde piyasaya sürülen tüm telefonlar Android 12 güncellemesi alacak. Güney Koreli şirket, şimdi de bütçe dostu Galaxy M12 modeline güncellemeyi sundu.

Birçok güvenlik yamasını beraberinde getiren One UI 4.1 güncellemesi, Galaxy M12 için M12F7XXU3BVF8 kod adıyla yayınlandı.

Yeni güncelleme; dinamik renk teması, gelişmiş widget seçenekleri, gelişmiş gece modu, sanal bellek desteği ve genel ara yüz geliştirmeleri ile geliyor.

Galaxy M12 için Android 12 tabanlı One UI 4.1 şimdilik yalnızca Vietnam’da kullanıma açıldı. Ancak güncellemenin, birkaç gün içinde diğer ülkelerdeki Galaxy M12 kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.