Bir Samsung modeli daha One UI 5.1 güncellemesine kavuştu Samsung, Galaxy S23 serisi ile tanıtılan One UI 5.1 güncellemesini Galaxy A14 5G modeli için kullanıma sundu.

Haber Merkezi Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme, ilk olarak Galaxy S22 serisine gelmişti. Daha sonra ise şirket, Galaxy S23 serisi ile One UI 5.1 güncellemesini kullanıma sunmuştu. Şirket, One UI 5.1 güncellemesini eski amiral gemisi modellerin ardından şimdi de orta seviye telefonlara ulaştırmaya başladı. Galaxy A14 güncellemeye kavuştu Yeni sürüm, Galaxy A serisinin bütçe modellerinden Galaxy A14 5G için yayınlandı. Geçtiğimiz ocak ayında piyasaya sürülen Galaxy A14 5G, Android 13 tabanlı One UI 5.0 ile kutusundan çıkmıştı. Galaxy A14 için One UI 5.1 güncelllemesi, ''A146BXXU1BWC3''yapı numarasıyla geliyor ve Mart 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Hindistan ve Sri Lanka dahil olmak üzere bazı Asya ülkelerinde erişime açılan güncellemenin, kısa süre içerisinde ülkemizde de kullanıma sunulacağı belirtiliyor.