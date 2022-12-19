Bir ülke daha TikTok uygulamasını yasakladı

Bir ülke daha TikTok uygulamasını yasakladı

Ürdün'de şiddeti teşvik eden paylaşımlardan dolayı TikTok'a geçici erişim engeli getirildi.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, artık daha fazla inceleme altında.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu için bazı ülkeler harekete geçti.

Ürdün'den TikTok'a yasak

AA'nın haberine göre, Ürdün'de, şiddeti teşvik eden paylaşımlardan dolayı TikTok'a geçici erişim engeli getirildi.

Ülkede, petrol fiyatlarının yükselmesiyle yaşanan gösteriler ve şiddet olaylarının ardından Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Birimi tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Siber Suçlar Birimi'nin; sosyal medyada özellikle nefret, sabotaj, güvenlik güçlerine ve kamu malına saldırı ve yol kapatmayı teşvik eden paylaşımları takip ettiği ifade edildi.

Söz konusu suçları işleyenlerin yargıya sevk edileceğinin aktarıldığı açıklamada, "TikTok'un, kullanıcılar tarafından şiddet eylemlerinin yayımlanması ve kaos çağrıları yapılmasına ses çıkarmadığı ve bu nedenle geçici olarak erişiminin engellendiği" kaydedildi.