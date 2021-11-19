Bir yılın 3 gün sürdüğü yeni bir öte gezegen keşfedildi

Bir yılın 3 gün sürdüğü yeni bir öte gezegen keşfedildi

Hindistanlı gökbilimciler, Dünya'dan 752 ışık yılı uzaklıkta yeni bir öte gezegen keşfetti. HD 82139 olarak adlandırılan gezegende bir yıl 3 gün sürüyor.

Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

Hindistan'ın Fiziksel Araştırma Laboratuvarı'ndaki (PRL) gökbilimciler, HD 82139 veya TOI 1789 olarak adlandırılan yeni bir öte gezegen keşfetti.

Gezegenin, Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık yüzde 70'i ve boyutunun yaklaşık 1,4 katı büyüklüğünde olduğu bildirildi.

BİR YIL 3,2 GÜN SÜRÜYOR

Gezegenin, aynı zamanda yakın zamanda keşfedilen yörüngedeki bir yıldıza en yakın gezegenlerden biri olduğu da kaydedildi. Bildiğiniz gibi, Dünya'nın Güneş'in etrafındaki bir turu "yıl" olarak tanımlanıyor.

Yeni tespit edilen gezegen ise, yıldızının etrafındaki dönüşünü sadece 3,2 günde tamamlıyor.

Şimdiye kadar keşfedilen en düşük yoğunluklu gezegenlerden biri olan HD 82139, Dünya'dan 752 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor

Gök bilimciler, bu gezegenlerin keşfinde teleskop gözlemlerine güvenmek zorunda. Zira mevcut teknolojiyle söz konusu gezegenlere bir uzay aracı yollamak çok zor..

Bilinen en yakın öte gezegen ise Proxima Centauri b bile Dünya’dan 4 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

NASA, Güneş sisteminden büyük bir hızla uzaklaşan Voyager uzay araçlarının oraya varmasının yaklaşık 75 bin yıl süreceğini belirtiyor.