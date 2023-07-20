Bir zam da YouTube'dan! Premium fiyatları artacak YouTube, ABD üzerinde Premium fiyatlarına zam yaptı. Öğrenci ve Bireysel ödeme planlarına zam yapan şirketin diğer ülkelerde ne zaman fiyat artışına gideceği şimdilik bilinmiyor.

ensonhaber.com

Ücretsiz YouTube deneyimine ek olarak birçok yeni özelliğin kilidini açan YouTube Premium, arka planda video oynatma ve videoları indirip internetsiz bir şekilde izleme fırsatı gibi bazı özellikler sunuyor.

YouTube, ABD üzerinde Premium fiyatlarına zam yaptı. Öğrenci ve Bireysel ödeme planlarına zam yapan şirket, Aile üyeliğinin fiyatını şimdilik değiştirmedi.

YouTube Premium yeni fiyatlar

YouTube'un, Premium hizmetine 2 dolarlık bir zam getirerek fiyatı 13.99 dolara çıkardığı kaydedildi. YouTube Premium'un Türkiye'de zamlı fiyatının ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor.

ABD'de yapılan zamlardan sonra fiyat listesi şu şekilde oluştu:

Öğrenci planı:

Eski Fiyat: 6,99 dolar

Yeni fiyat:7,99 dolar

Bireysel plan:

Eski Fiyat: 11,99 dolar

Yeni fiyat:13,99 dolar

Aile planı:

Eski Fiyat: 22,99 dolar

Yeni fiyat: 22,99 dolar

YouTube, bu fiyat artışını henüz duyurmadı, ancak yeni aboneler için şimdiden youtube.com/premium adresinde yeni fiyatları görmek mümkün.

YouTube, YouTube Premium'un (eski adıyla "Red") fiyatını en son 2018'de YouTube Music'in lansmanda artırmıştı.

YouTube, ayrıca Music Premium'un fiyatını aylık 9,99 dolardan 10,99 dolara çıkarıyor. Geçen yıl Apple ve Amazon'un benzer hamleler yaptığını düşünürsek, bu zam pek de şaşırtıcı değil.

Resmi bir duyuru olmadığı göz önüne alındığında, mevcut abonelerin zamlardan nasıl etkileneceği şimdilik belirsiz.