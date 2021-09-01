Bir zamanların efsanesi Compaq, laptop pazarına geri dönüyor

Bir zamanlar IBM'in en büyük rakiplerinden biri olan ve daha sonra HP ile birleşen Compaq, dizüstü bilgisayar pazarına geri dönme kararı aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışma ve eğitim uygulamalarının artması, dizüstü bilgisayar satışlarını oldukça olumlu etkilemişti. Bu durumu fırsat bilen markalar, yeni yatırımlarına devam ediyor.

Bir zamanlar dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan ABD'li Compaq, 90'lı yılların sonunda IBM'nin en büyük rakiplerinden biriydi ve rakiplerinin toplamından bile daha fazla laptop satıyordu.

Daha sonra ise çöküş yaşayan ve 2002'de başka bir Amerikan bilgisayar ve elektronik üreticisi olan HP tarafından satın alınan marka, yeniden laptop pazarına dönüyor.

DEVLERLE REKABET EDECEK

Compaq, her ne kadar 90'lı yıllarda açık ara lider olsa da günümüzde işi oldukça zor olacak.

Laptop pazarındaki dev markaların yanı sıra şu anda Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi ve Realme gibi birçok şirket de laptop üretiyor.

Compaq'ın piyasaya hangi ürünlerle dönüş yapacağı ise önümüzdeki aylarda belli olacak. Bakalım bir zamanların efsanesi, küllerinden yeniden doğabilecek mi?



