Bir zamanların efsanesi Yahoo yeniden satıldı

Verizon, AOL ve Yahoo'yu 5 milyar dolar karşılığında Apollo Global Management'e sattı.

İlk başlarda arama motoru olarak hizmet vermesine rağmen, zamanla e-posta ve anlık iletişim gibi hizmetler de sunan Yahoo, artık eskisi kadar popüler değil.

Ayrıca yine bir zamanların popüler internet sağlayıcılarından AOL de benzer sorunlarla boğuşuyor.

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi Verizon tarafından 2017 yılında 4.5 milyar dolara satın alınan Yahoo'nun yeniden satış listesine konulduğunu geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık.

RESMEN SATILDILAR

Yahoo'yu 4.5 milyar dolar, AOL'yi ise 4.4 milyar dolara satın alan Verizon, iki şirketi toplamda 5 milyar dolara Apollo Global Management'a sattı.

İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamaya göre Verizon, şirkette yüzde 10 hisse sahibi olmaya devam edecek.

Öte yandan içinde TechCrunch, Yahoo Finance ve Engadget gibi online medya şirketlerini içeren Yahoo ve AOL markaları sadece "Yahoo" markası altında birleşecek.

45 MİLYAR DOLARLIK TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Yahoo, 2008 yılında Microsoft'un 45 milyar dolarlık teklifini düşük olduğu gerekçesiyle reddetmiş ve o tarihten günümüze kadar değer kaybetmeye devam etmişti.