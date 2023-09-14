Biraz fazla ödeyip iPhone 15 almak mantıklı mı? İşte iPhone 14 ile iPhone 15 arasındaki farklar Apple’ın merakla beklenen iPhone 15 ailesi, 12 eylül tarihinde tanıtıldı. Peki iPhone 14 kullanan birinin iPhone 15'e geçmesine gerek varmı? Bu haberimizde her iki telefonu detaylıca karşılaştırıyoruz.

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iPhone 15 modelleri, Apple'ın salı günü düzenlediği etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Apple; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

iPhone 14, genel olarak mükemmel bir telefon olmasına rağmen, yükseltmeler açısından önceki nesle göre çok fazla bir şey sunmuyordu.

Ancak Apple'ın yeni temel modeli iPhone 15, bazı önemli alanlarda iyileştirmeler yaparak bunu telafi etmeye çalışacak.

Hepsinden en heyecan verici olanı, hem fotoğraf hem de video çekerken çok daha iyi görüntü kalitesi anlamına gelen yeni 48MP ana kameradır.

Diğer iyileştirmeler arasında daha hızlı RAM ve Pro modelindeki "Dynamic Island" özelliğinin temel modellere gelmiş olmasını gösterebiliriz.

Peki iPhone 14 kullanan birinin iPhone 15'e geçmesine gerek varmı? Gelin her iki telefonu detaylıca karşılaştıralım.

iPhone 15 - iPhone 14 farkları

4nm A16 Biyonik çip - 5nm A15 çip

Neredeyse 2 kat yüksek parlaklık (2000 nit -1200 nit)

Dynamic Island - Çentikli ekran

Aynı depolama seçenekleri

48MP ana kamera - 12MP ana kamera

Aynı pil boyutu

Aynı şarj hızları

USB-C şarj - Lightning şarj

Tasarım ve boyut

Apple bir süredir tasarımda çılgın bir değişiklik yapmadı ve iPhone 15'te de durum farklı değil.

İki telefon arasında göreceğiniz en gözle görülür fark, artık temel iPhone 15 modelinin çentikten vazgeçip "Dynamic Island" isimli tasarıma geçmesi.

Ayrıca yeni USB-C bağlantı noktası da var, ancak haberimizin devamında şarj yeteneklerinden bahsettiğimizde bu konuya daha fazla değineceğiz

iPhone 15, alüminyum çerçevenin biraz daha kavisli kenarlara sahip yeni mat dokulu bir arka panelle birlikte geliyor.

Bunların her ikisi de iPhone 14'e göre oldukça küçük değişiklikler, ancak bunlar yüzünden iPhone 15'in elde farklı bir his verip vermeyeceğini görmek gerekir.

Koruma açısından Apple, yeni arka panelin eskisinden daha güçlü olduğunu ima ediyor. Hava şartlarına karşı koruma konusunda aynı IP68 su ve toz sertifikasına sahibiz. Boyut açısından iki telefon neredeyse hiç farklı değil; iPhone 15 biraz daha hafif.

iPhone 14 zaten harika bir ekrana sahip. OLED panel sayesinde kontrast seviyeleri mükemmel ve renk kalibrasyonu akıllı telefonlar arasında en iyilerden biri. Bu da tüm içerik boyunca doğru renkler elde edeceğiniz anlamına geliyor.

iPhone 15 ise daha yüksek "1600 nit en yüksek HDR parlaklığı" ve 2000 nit en yüksek dış mekan parlaklığıyla iPhone 14'ten 2 kat daha fazla parlaklık sunuyor.

Bununla birlikte, ekranın birçok Android telefonun sahip olduğu önemli bir özelliği eksik: Yüksek yenileme hızı.

Ne yazık ki iPhone 15, önceki modelin sahip olduğu normal 60Hz'den daha yüksek bir yenileme hızıyla gelmiyor. Bu muhtemelen telefonla ilgili en büyük hayal kırıklığı.

90Hz değerini bile (Pro modellerde 120Hz var) burada görmek güzel bir yükseltme olurdu, ancak görünen o ki Apple bunun Pro ve Pro olmayan modeller arasındaki boşluğu biraz fazla kapatacağını düşünüyor.

Performans ve yazılım

Geçen yıl Apple, iPhone 14'ü iPhone 13 serisinin birlikte geldiği yonga setinin aynısıyla donatmıştı ve bu tartışmalı bir konuydu. Şirket bu kez yine aynı şeyi yapıyor; iPhone 15, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'in de sahip olduğu A16 Bionic yonga setini kullanıyor.

A16 yonga seti, biraz daha yüksek işlem ve GPU gücü ve daha iyi güç verimliliği ile birlikte genel olarak küçük iyileştirmelerle birlikte geliyor.

Yazılım açısından, Dynamic Island ile birlikte gelen ve iPhone 14'te bulunmayan tüm ek kullanıcı arayüzü işlevleri ve özellikleri de bulunuyor .

Ayrıca iPhone 15'in uydu bağlantılı 2 yıllık ücretsiz Yol Yardımı ile birlikte geldiği gerçeği de var; tıpkı iPhone 14'ün uydu üzerinden 2 yıllık ücretsiz Acil SOS ile gelmesi gibi.

iPhone 14, iPhone 15 serisine önceden yüklenmiş olarak gelen iOS 17 güncellemesini alacak. iOS 17, çeşitli yeni özellikler ve hatta bazı yeni uygulamalarla iOS 16'nın daha gelişmiş bir sürümü olacak.

Kamera

iPhone 14, oldukça iyi performans gösteren 12 MP'lik bir ana kamerayla birlikte geliyor ancak iPhone 15, birincil kamerası için yepyeni bir 48 MP görüntü sensörünü benimsiyor.

Kullanıcılar, çekimlerinde maksimum ayrıntı için 48 MP'nin tamamını kullanarak fotoğraf çekebilirler, ancak kamera varsayılan olarak daha yüksek ayrıntı ve kaliteyi daha pratik dosya boyutuyla dengeleyen 24 MP görüntüyü kullanıyor.

iPhone 14 ve iPhone 15'in ana kameralarını karşılaştırırken gözle görülür farklılıklar göreceğimizden şüpheliyiz.

Apple'ın giriş seviyesi amiral gemisinde fena halde eksik olan şeylerden biri telefoto kameraydı. Çok daha yüksek megapiksel sayısıyla iPhone 15 , ana sensöre odaklanabilir ve gerçek bir özel telefoto kameraya benzer kalitede 2x yakınlaştırma elde edebilir.

Öte yandan iPhone 14 dijital olarak yakınlaştırma yapıyor ve bu da genellikle kalitenin bozulmasına neden oluyor.

Apple, iPhone 15'te Gece Modu'nda çekim yaparken renkleri daha canlı ve ayrıntıları daha keskin hale getirdi. Ek olarak, HDR modu artık daha gerçekçi renkler ve görüntüdeki açık ve karanlık alanlar arasında daha doğal bir denge üretecek.

Pil ömrü ve şarj

Duyuru öncesinde iPhone 15 serisiyle birlikte daha büyük pil boyutları göreceğimize dair bazı söylentiler vardı, ancak bunlar doğru çıkmadı.

En azından Apple, yeni amiral gemisi serisini duyururken böyle bir yükseltmeden bahsetmedi. iPhone 15'in pil ömrü iPhone 14'tekine benzer olsa da düzenli günlük kullanımlarda bazı farklar yaşanabilir.

Ayrıca iPhone 15, iPhone 14 ve önceki tüm iPhone'lardan farklı olarak USB-C şarj bağlantı noktasıyla birlikte geliyor, ancak şarj hızları iPhone 14'tekiyle aynı kalıyor. (20W hızlı şarj.)

Sonuç

Peki kendinize iPhone 15 mi yoksa iPhone 14 mü almalısınız? iPhone 15 modelleri satışa çıkmadan ve gerekli testleri yapmadan bu soruya kesin bir yanıt veremeyiz.

Yeni ana kameranın söylenenler kadar iyi olup olmadığı, iPhone 15 piyasaya çıktıktan sonra anlaşılacaktır.