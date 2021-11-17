Birkaç dakikada tam şarj: 150W hızlı şarjlı telefonlar geliyor

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre, 150W hızlı şarj desteğine sahip akıllı telefonlar, yakında piyasadaki yerini alacak.

Her ne kadar son yıllarda daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıksa da bu durum, uzun şarj ömrü için tek başına yeterli değil.

Bu nedenle üreticiler, hızlı şarj adaptörleri geliştirerek telefonların daha hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor. Özellikle Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi Çinli şirketler bu konuda bir adım önde.

150W HIZLI ŞARJLI TELEFONLAR YOLDA

Sızıntılarıyla bilinen Digital Station, 150W hızlı şarj desteğine sahip bir akıllı telefon modelinin yakında seri üretime gireceğini açıkladı.

Halihazırda kullanılan 120W hızlı şarj desteği uzmanlara göre oldukça yeterli. 4500 mAh kapasiteli bir bataryayı 20 dakikada şarj eden bu teknoloji, gelecekte birkaç dakikada tam şarj yapan teknolojilere yerini bırakacak.

200W HIZLI ŞARJ DESTEĞİ ÜZERİNDE ÇALIŞANLAR DA VAR

Gelen bilgilere göre Xiaomi ve Oppo gibi Çinli şirketler, şu anda çıtayı en üst seviyeye çıkartarak 200W hızlı şarj teknolojisi geliştiriyor.

OPPO ve Xiaomi, 120/125W şarj özelliğinin iki yıl veya 800 şarj döngüsü boyunca bataryanın ömrünü yüzde 20 azalttığını açıklamıştı. Ancak gelişen teknolojiler, gelecekte bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilir.

HUAWEI SICAK BAKMIYOR

Geçtiğimiz yıl açıklama yapan Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, 200W hızlı şarj teknolojisine sahip olduklarını, ancak telefonlarda kullanmadıklarını açıklamıştı.

CEO'ya göre şu anda piyasada bulunan akıllı telefonlar için 65W şarj hızı gayet yeterli. Huawei'ye göre 120W veya 200W hızlı şarj değerleri, telefonların bataryasını olumsuz etkileyen gereksiz bir özellik.