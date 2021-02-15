Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mars uydusu ilk fotoğrafını gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzay aracı Hope'un (Umut) Mars'a ait ilk fotoğrafı Dünya'ya ulaştı.

Son yıllarda özellikle ABD ile Çin arasında büyük kapışmalara sahne olan uzay yarışına, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmuştu.

İlk uzay ve Mars görevi için bütün hazırlıklarını tamamlayan BAE, kızıl gezegenin atmosferini keşfe çıkacak 'Umut' adlı insansız uzay aracını, geçtiğimiz yıl 19 Temmuz'da Japonya'dan fırlatmıştı.

Söz konusu araç, geçtiğimiz günlerde Mars yörüngesine girmiş ve BAE, bunu yapabilen ilk Arap ülkesi olmuştu.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzay aracı Hope'un (Umut) Mars'a ait ilk fotoğrafı Dünya'ya ulaştı.

Hope'un çektiği ilk fotoğraf, gezegene 24 bin 700 km uzaklıktan çekildi. Sol üst köşede, Mars'ın kuzey kutbu görünüyor.

Merkeze doğru, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan ise Olympus Mons dağı. Terminatör adı da verilen dev volkan, gün ve gece sınırının sağına bakınca görülüyor.





Sıra halindeki üç volkan ise Ascraeus Mons, Pavonis Mons ve Arsia Mons. Biraz daha sağa bakınca dev kanyon sistemi Valles Marineris görülebiliyor.

BAE'nin Hope uzay aracı görevi için açtığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hope'un Mars'a ait ilk fotoğrafı iletmesi ülkemiz tarihinde bir dönüm noktası ve BAE'nin uzay araştırmaları yapan ileri ülkeler arasına katıldığının da bir göstergesi." ifadeleri kullanıldı.

Uzay aracı, Mars yörüngesinde, gezegene en yakın 1000 km ile en uzak 50 bin km'lik mesafede olacağı, elips bir hat üzerine yol alıyor.

"UMUT" UYDUSU NELER YAPACAK?

BAE'ye yaklaşık 200 milyon dolara mal olan "Umut" uydusu, Mars'ın atmosferini detaylı bir şekilde inceleyerek, hava durumu ve iklim değişikliklerini takip edecek.

Umut görevinin, Mars atmosferinin incelemesinde bilim insanlarına çok değerli veriler sunacağı ve gezegenin iklimsel evrimine ışık tutabileceği belirtiliyor.

Umut uydusunda yer alan yüksek çözünürlüklü kameralar, atmosferden Mars yüzeyini fotoğraflayacak ve su buzlarını arayacak. Ayrıca araç, atmosferin alt kısımlarındaki toz ve su buharlarını da analiz edecek.